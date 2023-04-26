Велика Британія заблокувала угоду з придбання Microsoft розробника ігор Activision: які причини

Управління захисту конкуренції та ринків (CMA) Великобританії заблокувало угоду з купівлі компанією Microsoft розробника відеоігор Activision Blizzard за 68,7 мільярда доларів, яка могла стати наймасштабнішою в цій галузі.

Як йдеться у повідомленні відомства, остаточне рішення було ухвалено після встановлення того, що пропозиції Microsoft не можуть ефективно вирішити проблеми у секторі хмарних ігор, викладені у попередніх висновках CMA, опублікованих у лютому.

Microsoft уклала угоду про купівлю Activision у січні 2022 року. Британське антимонопольне відомство розпочало поглиблений аналіз угоди у вересні того ж року, а в лютому нинішнього дійшло висновку, що злиття може посилити позиції Microsoft у сфері хмарних ігор і погіршити конкуренцію на цьому ринку.

Як зазначають у CMA, британський ринок хмарних ігор зростає дуже швидко: щомісячна кількість активних користувачів у цій країні збільшилася більш ніж утричі з початку 2021 року до кінця 2022 року.

Прогнозується, що до 2026 року ринок оцінюватиметься в 11 мільярдів фунтів стерлінгів у всьому світі і 1 мільярд фунтів у Великій Британії, що є порівнюваним з легальним продажем музики (у 2021 році вони склали в цій країні 1,1 мільярда фунтів).

"Microsoft займає сильну позицію у сфері хмарних ігрових сервісів, і докази, що є у CMA, показують, що Microsoft вважала б комерційно вигідним робити ігри Activision ексклюзивними для свого власного хмарного ігрового сервісу", - вказують антимонопольники.

В управлінні зазначають, що на Microsoft вже припадає 60-70% світових хмарних ігрових сервісів, а також вона має інші важливі переваги в цій галузі завдяки володінню Xbox, провідною операційною системою для комп'ютерів (Windows) і глобальною інфраструктурою хмарних обчислень (Azure і Xbox Cloud Gaming).

Повідомляється, що Microsoft представила пропозиції щодо вирішення деяких із проблем, виявлених CMA, зокрема запропонувала встановити вимоги, які визначають, які ігри компанія повинна пропонувати для яких платформ і на яких умовах протягом 10-річного періоду. У той самий час антимонопольна служба вказує, що це фактично означало б встановлення регулювання ринку замість його природного розвитку.

"Це стандартизувало б умови, на яких доступні ігри, на противагу тому, щоб вони визначалися динамізмом та креативністю конкуренції на ринку, як можна було б очікувати за відсутності злиття", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві дійшли висновку, що пропозиція Microsoft містила ряд істотних недоліків, зокрема недостатньо охоплювала різні бізнес-моделі хмарних ігрових сервісів, включаючи послуги з підписки на кілька ігор, та була недостатньо відкритою для провайдерів, які хотіли б пропонувати версії ігор для операційних систем ПК, відмінних від Windows.

Там заявили, що оскільки запропонований механізм застосовувався б лише до певного набору ігор Activision лише для певного набору хмарних ігрових сервісів, придбаних у певному наборі інтернет-магазинів, виникли б значні ризики розбіжностей та конфліктів між Microsoft та постачальниками послуг хмарних ігор, особливо через те, що термін такого механізму для настільки швидкозростаючого ринку пропонувався аж у 10 років.

"Прийняття засобу правового захисту Microsoft неминуче вимагатиме регулюючого нагляду певної міри з боку CMA. Навпаки, запобігання злиттю дозволить ринковим силам продовжувати діяти та формувати розвиток хмарних ігор без втручання регулюючих органів", - зазначили в CMA.

Activision Blizzard — розробник і видавець ігор з оборотом 6,3 мільярда фунтів (7,9 мільярда доларів) у 2021 фінансовому році, з яких понад 700 мільйонів фунтів припадає на Велику Британію. Компанія розробляє популярний ігровий контент для консолей, ПК та мобільних пристроїв, включаючи такі ігри як Call of Duty, World of Warcraft та Candy Crush.

При цьому в березні CMA заявляло, що не переймається впливом можливої угоди з її покупки з боку Microsoft на ринок консольних ігор. Зокрема, аналіз регулятора тоді показав, що остання не матиме фінансового стимулу робити Call of Duty ексклюзивною для своєї ігрової консолі Xbox. У нинішньому повідомленні управління також підтверджує цей висновок, проте на загальне рішення про відмову у погодженні угоди, як зазначено вище, це не вплинуло.

У свою чергу, як передає Bloomberg, глава Microsoft Бред Сміт заявив, що його корпорація "цілком віддана" придбанню Activision Blizzard і оскаржуватиме рішення CMA, яке, за його словами, "відкидає прагматичний шлях вирішення проблем конкуренції і перешкоджає технологічним інноваціям та інвестиціям у Великій Британії".

Як заявив співробітникам директор Activision Боббі Котик, розпочато роботу з подання апеляції до Апеляційного суду Великобританії з питань конкуренції. У компанії впевнені в тому, що "факти на нашому боці, і ця угода є хорошою для конкуренції".

Питання про схвалення цієї угоди зараз розглядається також у ЄС та США. Так, рішення Європейської комісії очікується 22 травня, тоді як Федеральна торгова комісія США запланувала слухання щодо цього питання на серпень.

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