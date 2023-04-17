Sega хоче купити розробника гри Angry Birds

Японський розробник відеоігор Sega Sammy Holdings запропонував купити фінську компанію Rovio Entertainment, яка створила гру Angry Birds. В рамках угоди фірму оцінили приблизно в 706 млн євро. Про це повідомляє Bloomberg.

Sega запропонувала акціонерам Rovio 9,25 євро за акцію, а власникам оціонів – 1,48 євро за одиницю. Правління фінської компанії одноголосно рекомендувало акціонерам прийняти пропозицію.

Bloomberg пише, що ця угода завершує переговори, які Rovio вела з кількома сторонами з тих пір, як у січні стала публічною пропозиція від ізраїльського Playtika Holding на 810 млн доларів. 22 березня Rovio заявила, що завершила діалог із ізраїльською компанією, але продовжила обговорення з іншими.

Фінська фірма не повідомила, чому відхилила пропозицію Playtika. Як зазначав аналітик компанії Inderes Атте Рійкола, на рішення вплинуло те, що Playtika вже купувала фінські ігрові студії, після чого закривала їхні місцеві офіси.

Тим часом Sega збільшує ставку на ігри для консолей і смартфонів для довгострокового зростання, оскільки її традиційний бізнес ігрових автоматів стикається зі зменшенням аудиторії та останніми роками постраждав від хвилі COVID-обмежень.

Основою діяльності для Rovio є відома франшиза Angry Birds. Мобільні ігри, які вперше були випущені в 2009 році, генерують понад 80% валових надходжень фірми.

Залежність компанії від Angry Birds викликала занепокоєння інвесторів, і вона намагалася розширити свою діяльність на інші марки та види ігор. Відомо, що Rovio розробляє кілька нових продуктів і придбала менших конкурентів та ігрові студії, щоб розвивати казуальні ігри та головоломки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com