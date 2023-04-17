Sega хочет купить разработчика игры Angry Birds

Японский разработчик видеоигр Sega Sammy Holdings предложил купить финскую компанию Rovio Entertainment, которая создала игру Angry Birds. В рамках сделки фирму оценили примерно в 706 млн евро. Об этом сообщает Bloomberg.

Sega предложила акционерам Rovio 9,25 евро за акцию, а владельцам оционов – 1,48 евро за единицу. Правление финской компании единогласно рекомендовало акционерам принять предложение.

Bloomberg пишет, что это соглашение завершает переговоры, которые Rovio вела с несколькими сторонами с тех пор, как в январе стало публичным предложение от израильского Playtika Holding на 810 млн долларов. 22 марта Rovio заявила, что завершила диалог с израильской компанией, но продолжила обсуждение с другими.

Финская фирма не сообщила, почему отклонила предложение Playtika. Как отмечал аналитик компании Inderes Атте Рийкола, на решение повлияло то, что Playtika уже покупала финские игровые студии, после чего закрывала их местные офисы.

Между тем, Sega увеличивает ставку на игры для консолей и смартфонов для долгосрочного роста, поскольку ее традиционный бизнес игровых автоматов сталкивается с уменьшением аудитории и в последние годы пострадал от волны COVID-ограничений.

Основой деятельности для Rovio является известная франшиза Angry Birds. Мобильные игры, впервые выпущенные в 2009 году, генерируют более 80% валовых поступлений фирмы.

Зависимость компании от Angry Birds вызывала озабоченность инвесторов, и она пыталась расширить свою деятельность на другие марки и виды игр. Известно, что Rovio разрабатывает несколько новых продуктов и приобрела меньших конкурентов и игровые студии, чтобы развивать казуальные игры и головоломки.

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