Великобритания заблокировала сделку по покупке Microsoft разработчика игр Activision: каковы причины

Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании заблокировало сделку по покупке компанией Microsoft разработчика видеоигр Activision Blizzard за 68,7 миллиардов долларов, которая могла стать крупнейшей в этой отрасли.

Как говорится в сообщении ведомства, окончательное решение о пресечении сделки было принято после установления того, что предложения Microsoft не могут эффективно решить проблемы в секторе облачных игр, изложенные в предварительных выводах CMA, опубликованных в феврале.

Microsoft заключила соглашение о покупке Activision в январе 2022 года. Британское антимонопольное ведомство начало углубленный анализ сделки в сентябре того же года, а в феврале нынешнего пришло к выводу, что слияние может усилить позиции Microsoft в сфере облачных игр и ухудшить конкуренцию на этом растущем рынке.

Как отмечают в CMA, британский рынок облачных игр растет весьма быстро: ежемесячное количество активных пользователей в этой стране увеличилось более чем в три раза с начала 2021 года до конца 2022 года.

Прогнозируется, что к 2026 году рынок будет оцениваться в 11 миллиардов фунтов стерлингов во всем мире и 1 миллиард фунтов в Великобритании, что сопоставимо с легальными продажами музыки (в 2021 году они составили в Великобритании 1,1 миллиарда фунтов).

"Microsoft занимает сильную позицию в сфере облачных игровых сервисов, и имеющиеся у CMA доказательства показывают, что Microsoft сочла бы коммерчески выгодным делать игры Activision эксклюзивными для своего собственного облачного игрового сервиса", - указывают антимонопольщики.

В управлении отмечают, что на Microsoft уже приходится 60-70% мировых облачных игровых сервисов, а также у нее есть другие важные преимущества в этой отрасли благодаря владению Xbox, ведущей операционной системой для компьютеров (Windows) и глобальной инфраструктурой облачных вычислений (Azure и Xbox Cloud Gaming).

Сообщается, что Microsoft представила предложение по решению некоторых из проблем, выявленных CMA, в частности предложила установить требования, определяющие, какие игры компания должна предлагать для каких платформ и на каких условиях в течение 10-летнего периода. В то же время антимонопольная служба указывает, что это фактически означало бы установление регулирования рынка вместо его естественного развития.

"Это стандартизировало бы условия, на которых доступны игры, в противовес тому, чтобы они определялись динамизмом и креативностью конкуренции на рынке, как можно было бы ожидать в отсутствие слияния", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве пришли к выводу, что предложение Microsoft содержало ряд существенных недостатков, в частности недостаточно охватывало различные бизнес-модели облачных игровых сервисов, включая услуги по подписке на несколько игр, и было недостаточно открыто для провайдеров, которые хотели бы предлагать версии игр для операционных систем ПК, отличных от Windows.

Там заявили, что поскольку предложенный механизм применялся бы только к определенному набору игр Activision только для определенного набора облачных игровых сервисов, приобретенных в определенном наборе интернет-магазинов, существуют значительные риски разногласий и конфликтов между Microsoft и поставщиками услуг облачных игр, особенно ввиду того, что срок такого механизма для столь быстрорастущего рынка предлагался аж в 10 лет.

"Принятие средства правовой защиты Microsoft неизбежно потребует некоторой степени регулирующего надзора со стороны CMA. Напротив, предотвращение слияния позволит рыночным силам продолжать действовать и формировать развитие облачных игр без вмешательства регулирующих органов", - указали в CMA.

Activision Blizzard — разработчик и издатель игр с оборотом в 6,3 миллиарда фунтов (7,9 миллиарда долларов) в 2021 финансовом году, из которых более 700 миллионов фунтов приходится на Великобританию. Компания разрабатывает популярный игровой контент для консолей, ПК и мобильных устройств, включая такие игры как Call of Duty, World of Warcraft и Candy Crush.

В то же время в марте CMA заявлял, что не беспокоится о влиянии возможной сделки по ее покупке со стороны Microsoft на рынок консольных игр. В частности, анализ регулятора тогда показал, что у последней не будет финансового стимула делать Call of Duty эксклюзивной для своей игровой консоли Xbox. В нынешнем сообщении управление также подтверждает этот вывод, однако на общее решение об отказе в согласовании сделки, как указано выше, это не повлияло.

В свою очередь, как передает Bloomberg, глава Microsoft Брэд Смит заявил, что его корпорация "полностью привержена" приобретению Activision Blizzard и будет обжаловать решение CMA, которое, по его словам, "отвергает прагматичный путь решения проблем конкуренции и препятствует технологическим инновациям и инвестициям в Великобритании".

Как заявил сотрудникам директор Activision Бобби Котик, уже начата работу по подаче апелляции в Апелляционный суд Великобритании по вопросам конкуренции. В компании уверены в том, что "факты на нашей стороне, и эта сделка хороша для конкуренции".

Вопрос об одобрении сделки сейчас также рассматривается в ЕС и США. Так, решение Европейской комиссии ожидается 22 мая, в то время как Федеральная торговая комиссия США запланировала слушания по этому вопросу на август.

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