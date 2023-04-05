Microsoft представила новий геймпад для Xbox: він містить деталі з перероблених матеріалів

Компанія Microsoft представила новий варіант бездротового контролера для Xbox – Remix Special Edition, який на третину складається з комплектуючих, створених sз перероблених матеріалів. Про це йдеться на сайті Xbox.

Зазначається, що пристрої виготовлені ​​з залишків частин старих контролерів, а також перероблених смол, які отримують із, зокрема, елементів автомобільних фар, пластикових ємностей для води та компакт-дисків.

Крім того, геймпад містить акумуляторну батарею, яка дозволяє не використовувати одноразові елементи живлення. Грати без підзарядки можна буде до 30 годин, а повне заряджання триватиме до 4 годин.

В онлайн-магазині Microsoft для США модель коштує 84,99 доларів за передзамовленням. Водночас ціна на звичайний Xbox Wireless Controller наразі становить 44,99 доларів, тобто на 40 доларів менше.