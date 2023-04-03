Xbox Series X та S можуть отримати новий варіант карти памʼяті: дешевший за аналогічну від Seagate

Western Digital може випустити карту розширення памʼяті на 1 ТБ для консолей Xbox Series X та S, що буде першим випадком, коли такий пристрій для цих приставок виготовляє не Seagate. Про це повідомляє The Verge.

Носій від Western Digital помітили на сайті одного з магазинів електроніки за ціною 179,99 доларів. Однак пізніше карту видалили з платформи.

Як зауважує видання, Microsoft спершу випустила карти розширення пам’яті для Xbox майже три роки тому разом зі своїми консолями Series X та S. Пристрої ємністю 1 ТБ коштували 219,99 доларів і виготовлялися ексклюзивно компанією Seagate. І хоча були варіанти також на 512 ГБ та 2 ТБ від Seagate, ціни залишаються високими, попри те, що вартість аналогічних обсягів для консолей PS5 значно знизилася.

Пристрій Western Digital може коштувати на 40 доларів менше, ніж модель від Seagate. Однак ціна 179,99 доларів за 1 ТБ памʼяті все ще завищена, особливо коли можна знайти накопичувач Samsung 980 Pro із таким само обсягом за 79,99 доларів.

The Verge указує, що рішення Microsoft використовувати власне сховище для своїх консолей Xbox Series X та S робить установку набагато зручнішою для споживачів. Однак через наявність лише одного виробника постраждали ціни. Натомість Sony вибрала досить стандартний роз’єм для накопичувача M.2, що дозволяє власникам PS5 використовувати різноманітні диски.