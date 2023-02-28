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Microsoft запускає ігрову підписку в Україні: поки що лише для компʼютерів
Компанія Microsoft із 28 лютого запускає ігрову підписку PC Game Pass у 40 нових країнах, зокрема, в Україні. Про це йдеться на сайті Xbox.
Game Pass надає повний доступ до десятків ігор за щомісячну плату замість їх придбання. Завдяки підписці можна грати в ігри від Microsoft та інших видавців. Послуга була запущена ще в 2017 році, однак список держав, де вона доступна, обмежений.
В Україні підпискою спершу зможуть користуватися лише учасники інсайдерської програми Xbox Insider Hub, проте в найближчі місяці послуга стане загальнодоступною. Щоб отримати офіційну підписку першими, користувачі можуть завантажити програму та приєднатися до тестування.
Загалом Game Pass має три різні рівні:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Console, який дає доступ до ігрової бібліотеки на консолі Xbox;
- РС, який дає користувачам Windows доступ до подібної бібліотеки (за виключенням суто консольних релізів);
- Ultimate, який включає обидві попередні підписки, а також надає значно більший каталог ігор (зокрема, доступ до сервісу з іграми від Electronic Arts).
Для українців наразі запускають лише підписку РС. Як зазначає Ain.ua, ймовірно, це повʼязано з тим, що офіційно сервіси та екосистема Xbox для українських користувачів поки що недоступні.
Нагадаємо, що в жовтні 2022 року на консолі Xbox у тестовому варіанті прошивки Xbox Insiders з'явилася підтримка української мови. Згодом українська стала доступною для всіх користувачів приставки.