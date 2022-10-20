На консолях Xbox з'явилася українська мова

На гральній консолі Xbox від Microsoft у тестовому варіанті прошивки Xbox Insiders з'явилася підтримка української мови. Про це йдеться у блозі компанії.

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У цій програмі Microsoft може тестувати нові можливості й шукати помилки у прошивці ігрової приставки.

"Тепер українська доступна для вибору мови консолі, але ви можете помітити певні проблеми, наприклад у Store, де не все буде відображатися українською мовою", — попередили в Xbox.

Користувачів просять надсилати відгук у розділі "Повідомити про проблему", якщо помітили будь-які неперекладені рядки або неправильні переклади.

Microsoft презентувала Xbox Series S у вересні 2020 року. Консоль має кастомний накопичувач NVMe SSD на 512 ГБ, роздільну здатність 1440р (2К) з мультиплеєром до 120 fps з можливістю масштабування зображення до 4К.

Нещодавно стало відомо, що Microsoft працює над створенням мобільного застосунку для Xbox, щоб продавати ігри.

Крім того, компанія оголосила, що програми Apple TV і Apple Music для Windows стануть доступними в 2023 році. Бета-версії програм незабаром будуть доступні в Microsoft Store.