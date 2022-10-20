На консолях Xbox появился украинский язык

На игровой консоли Xbox от Microsoft в тестовом варианте прошивки Xbox Insiders появилась поддержка украинского языка. Об этом говорится в блоге компании.

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В этом приложении Microsoft может тестировать новые возможности и искать ошибки в прошивке игровой приставки.

"Теперь украинский доступный для выбора языка консоли, но вы можете заметить определенные проблемы, например в Store, где не все будет отображаться на украинском языке", - предупредили в Xbox.

Пользователей просят отправлять отзыв в разделе "Сообщить о проблеме", если заметили какие-либо непереведенные строки или неправильные переводы.

Microsoft представила Xbox Series S в сентябре 2020 года. Консоль имеет кастомный накопитель NVMe SSD на 512 ГБ, разрешение 1440р (2К) с мультиплеером до 120fps с возможностью масштабирования изображения до 4К.

Недавно стало известно, что Microsoft работает над созданием мобильного приложения Xbox, чтобы продавать игры.

Кроме того, компания объявила, что программы Apple TV и Apple Music для Windows станут доступны в 2023 году. Бета-версии программ скоро будут доступны в Microsoft Store.