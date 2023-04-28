Microsoft підписала угоду з іспанською Nware після того, як Британія заблокувала заявку Activision

Корпорація Microsoft повідомила в п’ятницю, що підписала 10-річну угоду з іспанською компанією Nware про передачу ігор Xbox і Activision Blizzard на іспанську хмарну ігрову платформу через кілька днів після того, як Великобританія заблокувала її.

Ця угода відзначає останню спробу Microsoft зменшити побоювання, що купівля Activision перешкоджатиме конкуренції в хмарних іграх, пише Reuters.

"Хоча для нового хмарного сегменту в іграх ще рано, це нове партнерство в поєднанні з іншими нашими нещодавніми зобов’язаннями зробить більш популярні ігри доступними на більшій кількості хмарних потокових сервісів ігор, ніж сьогодні", — сказав президент Microsoft Бред Сміт.

Виробник консолей Xbox, який планує оскаржити рішення CMA, підписав аналогічні угоди з власниками потокових платформ, включаючи Valve Corp, Nvidia і Boosteroid.

Компанія також запропонувала Sony 10-річну ліцензію на "Call of Duty" відповідно до угоди про перенесення багатомільярдної франшизи на Nintendo Switch.

Видання повідомляє, що Microsoft має приблизно 60%-70% глобальних хмарних ігрових сервісів, а також конкурентні переваги, включаючи володіння Xbox, операційною системою для ПК Windows і хмарним постачальником Azure.

Нагадаємо, управління захисту конкуренції та ринків (CMA) Великобританії заблокувало угоду з купівлі компанією Microsoft розробника відеоігор Activision Blizzard за 68,7 мільярда доларів, яка могла стати наймасштабнішою в цій галузі.

Угода Activision є найбільшою за участю технологічних компаній, яку регулятор заблокував.Європа прийме рішення щодо угоди до 22 травня. Федеральна торгова комісія США також прагне її заблокувати.