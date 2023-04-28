Microsoft подписала соглашение с испанским Nware после того, как Британия заблокировала заявку Activision

Корпорация Microsoft сообщила в пятницу, что подписала 10-летнее соглашение с испанской компанией Nware о передаче игр Xbox и Activision Blizzard на испанскую облачную игровую платформу спустя несколько дней после того, как Великобритания заблокировала ее.

Это соглашение отмечает последнюю попытку Microsoft снизить опасения, что покупка Activision будет препятствовать конкуренции в облачных играх, пишет Reuters.

"Хотя для нового облачного сегмента в играх еще рано, это новое партнерство в сочетании с другими нашими недавними обязательствами сделает более популярные игры доступными на большем количестве облачных потоковых сервисов, чем сегодня", - сказал президент Microsoft Брэд Смит.

Производитель консолей Xbox, планирующий обжаловать решение CMA, подписал аналогичные соглашения с владельцами потоковых платформ, включая Valve Corp, Nvidia и Boosteroid.

Компания также предложила Sony 10-летнюю лицензию на Call of Duty в соответствии с соглашением о переносе многомиллиардной франшизы на Nintendo Switch.

Издание сообщает, что Microsoft имеет примерно 60%-70% глобальных облачных игровых сервисов, а также конкурентные преимущества, включая владение Xbox, операционной системой для ПК Windows и облачным поставщиком Azure.

Напомним, управление защиты конкуренции и рынков (CMA) Великобритании заблокировало соглашение по покупке компанией Microsoft разработчика видеоигр Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов, которое могло стать самым масштабным в этой области.

Соглашение Activision является крупнейшим с участием технологических компаний, которое регулятор заблокировал. Европа примет решение по соглашению до 22 мая. Федеральная торговая комиссия США тоже стремится ее заблокировать.