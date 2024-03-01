Microsoft дозволив користувачам використовувати смартфон як вебкамеру

Корпорація Microsoft запустила оновлення для Windows 11, що дозволить користувачам використовувати свої Android пристрої, як то смартфони та планшети, в якості вебкамери для ПК.

Інформація про це опублікована на офіційному веб-сайті компанії.

"Ми поступово розгортаємо можливість використовувати камеру телефону або планшета Android у будь-якій програмі для перегляду відео на ПК з Windows 11 для учасників оцінювання Windows на всіх каналах оцінювання", - йдеться в повідомленні.

Це дозволить брати участь у відеодзвінках без необхідності купівлі додаткової вебкамери.

У Microsoft кажуть, що користувачам будуть доступні такі функції як можливість перемикання між фронтальною та основною камерами, призупинення трансляції під та інші візуальні ефекти, які підтримує модель мобільного телефону.

Зазначається, що смартфон можна буде синхронізувати з ПК використовуючи бездротове з’єднання.

Щоб увімкнути цю функцію, потрібно перейти у "Налаштування", "Вluetooth і пристрої", "Мобільні пристрої". Потім вибрати опцію "Керувати пристроями" та надати ПК доступ до телефону Android. Також потрібно встановити на комп’ютер Host Cross Device Experience Host у Microsoft Store, яке потрібне для цієї роботи.

У корпорації наголошують, що для того щоб скористатися новою функцією варто переконатися, що на мобільному пристрої встановлено ОС Android 9.0+.

Нагадаємо, про те, що компанія Microsoft працює над тим, щоб дозволити Android-смартфонам передавати пряму трансляцію відео на компʼютер із Windows, стало відомо ще в грудні минулого року.

Зауважимо, що функція підключення смартфона до комп'ютера в якості вебкамери вже реалізована в новій ОС Android 14, яку було представлено в жовтні. Для цього не потрібно завантажувати жодних програм: достатньо просто підключити телефон до ПК через USB-кабель.

Однак додаток від Microsoft може надати таке підключення для пристроїв із більш старими версіями Android або ж забезпечити зʼєднання через бездротову мережу.