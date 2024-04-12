Mac від Apple оновлять чипами M4, які орієнтовані на штучний інтелект

Технологічний гігант Apple почне оновлювати свою лінійку комп’ютерів Mac чипами M4 наприкінці 2024 року. Чип M4 буде зосереджений на підвищенні продуктивності для можливостей штучного інтелекту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Apple вже наближається до початку виробництва нового чипа M4, який матиме щонайменше три різновиди. Чипи використають для оновлення всіх моделей Mac.

Цілком можливо, що лінійка вся лінійка Mac отримає M4 наприкінці 2024 – на початку 2025 року.

Першими чіпами M4 будуть оновлені iMac, бюджетні 14-дюймові MacBook Pro, висококласні 14-дюймові MacBook Pro, 16-дюймові MacBook Pro і Mac mini, а навесні 2025 року – 13-дюймові та 15-дюймові моделі MacBook Air, в середині 2025 року – Mac Studio, а пізніше – Mac Pro.

Чипи матимуть кодові назви Donan для молодшого класу, Brava для середнього класу і Hidra для старшого класу. Чип Donan буде використовуватися в MacBook Pro початкового рівня, MacBook Air і Mac mini, а чип Brava – в MacBook Pro і Mac mini вищого рівня.

Версії настільних комп’ютерів Mac на базі M4 можуть підтримувати до 512 ГБ оперативної пам’яті замість нинішнього ліміту у 192 ГБ.

Чипи M4 виготовлятимуться за тим самим 3-нанометровим техпроцесом, що й чипи M3, але постачальник Apple, компанія TSMC, ймовірно, використовуватиме покращену версію 3-нанометрового техпроцесу для підвищення продуктивності та енергоефективності.

Apple також планує додати значно покращений нейронний двигун, який має збільшену кількість ядер для завдань штучного інтелекту.

Як пише Bloomberg, продажі комп’ютерів Apple впали на 27% із 2022 року, а запуск MacBook із чіпом M3 не надто допоміг виправити цю ситуацію, оскільки чіпи не мали великої переваги над M2.

Крім того, зараз компанія намагається наздогнати Microsoft та Google у розробці та впровадженні штучного інтелекту у пристрої.

Нагадаємо, що компанія Apple розпочала виробництво довгоочікуваних нових iPad, оскільки лінійка планшетів компанії не оновлювалася близько 18 місяців. Відомо, що запуск нових iPad планується на початок травня.