Google розробляє нову програму для створення відео на основі ШІ

Google анонсувала нову програму у Workspace для створення відео на основі штучного інтелекту під назвою Google Vids, яка буде випущена у загальне користування вже влітку 2024 року.

Це стало відомо під час презентації Cloud Next 2024, передає "Суспільне".

Зазначається, що Google ставить цю програму в один ряд з такими інструментами як Docs, Sheets та Slides. Vids має фіолетовий значок документа з простою кнопкою відтворення всередині.

Новий інструмент призначений для створення робочих відео - таких, як підсумки зустрічей, інструкції, оголошення тощо. Як і у випадку з іншими інструментами, різні користувачі зможуть коментувати, переглядати та редагувати поширені Vids.

Google Vids має доволі простий інтерфейс, де користувачу потрібно спершу написати запит допомоги у створенні відео, описуючи, на яку тему має бути Vids. Можна вказувати ціль відео, його аудиторію та довжину.

Крім того, під час створення ролика можна буде додати/прив’язати документ з Google-диску. Приклад команди: "Оновлення для моєї компанії наприкінці року" та вкладення файлу "Список функцій".

Після того, як програма отримає запит від користувача, ШІ згенерує розкадрування, яке можна редагувати, змінюючи порядок, або видаляючи чи додаючи елементи. Далі користувач зможе обрати стиль відео. Під час створення користувач зможе отримувати від Google Vids різні варіанти стилю відео та різні допоміжні елементи: фото, відео та музика. До того ж можна буде створити або записати закадровий голос.

Наразі проходить тестування цієї програми. Її планують випустити у загальне користування у червні 2024 року.

Нагадаємо, компанія Google випустила нову версію своєї потужної моделі штучного інтелекту, яка може обробляти більшу кількість тексту, ніж продукти конкурентів, а також відео. Оновлена ​​модель штучного інтелекту Gemini 1.5 Pro доступна клієнтам з 15 лютого.

Компанія OpenAI також створила нову систему штучного інтелекту під назвою Sora, яка здатна створювати реалістичні відео на основі текстових підказок від користувачів.

Також повідомлялося, що компанія OpenAI оголосила про випуск нової версії чат-боту ChatGPT, яка буде запам'ятовувати те, що кажуть користувачі, щоб застосовувати це у майбутніх чатах.

Додамо, що американська компанія Apple веде переговори з Google про інтеграцію в свої гаджети моделі на основі штучного інтелекту Gemini.

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