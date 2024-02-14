OpenAI випустить оновлену версію ChatGPT з кращою пам'яттю: що зміниться

Компанія OpenAI оголосила про випуск нової версії чат-боту ChatGPT, яка буде запам'ятовувати те, що кажуть користувачі, щоб застосовувати це у майбутніх чатах.

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Про це повідомляє The New York Times.

"Наприклад, якщо користувач згадає у розмові з чат-ботом дочку Ліну, якій ось-ось виповниться 5 років, вона любить рожевий колір і медуз, ChatGPT зможе зберігати цю інформацію і витягувати її в міру необхідності. Коли той самий користувач попросить бота "створити вітальну листівку для моєї дочки", він зможе згенерувати листівку з рожевою медузою і з написом: "З 5-м днем народження, Ліно!", - йдеться в повідомленні.

За допомогою цієї нової технології OpenAI продовжує перетворювати ChatGPT на автоматизованого цифрового помічника, який може конкурувати з існуючими сервісами, такими як Siri від Apple або Alexa від Amazon. У 2023 році компанія дозволила користувачам додавати інструкції та особисті уподобання, такі як відомості про свою роботу або величину сім'ї, які чат-бот повинен враховувати під час кожної розмови. Тепер ChatGPT зможе використовувати набагато ширший та докладніший масив інформації.

"Ми вважаємо, що найкорисніші помічники - це ті, які розвиваються разом з вами і йдуть у ногу з вами", - сказала Джоан Янг, керівник цього проекту OpenAI.

При тому, що ChatGPT тепер здатен запам'ятовувати попередні розмови, він все ще може допустити помилку так само, як і люди, написавши, наприклад, "Haippy 5th Birthday! Ліно!"

ChatGPT протягом деякого часу використовував обмежену форму пам'яті. Коли користувачі спілкувалися з ботом, його відповіді ґрунтувалися на тому, що вони говорили раніше у тій самій розмові. Тепер бот може черпати інформацію з попередніх розмов.

У NYT зазначають, що користувачі можуть попросити робота запам'ятати щось конкретне з їхньої розмови, запитати, що вже збережено в його пам'яті, попросити чат-бота забути певну інформацію або повністю відключити пам'ять.

За замовчуванням OpenAI записує цілі розмови ChatGPT та використовує їх для навчання майбутніх версій чат-бота. У OpenAI заявили, що видаляють з них особисту інформацію. Крім того, користувачі можуть повністю видаляти свої розмови з навчальних даних OpenAI.

Але створення та зберігання окремого списку особистих спогадів, які чат-бот може використовувати у розмовах, може викликати побоювання щодо конфіденційності. Компанія стверджує, що те, що вона робить, не сильно відрізняється від того, як пошукові системи та браузери зберігають історію пошуку та переглядів своїх користувачів.

Як у світі змінюється зацікавленість інвесторів у ШІ

Як розповів Investment Director у Horizon Capital Денис Сичков під час заходу IT Meets, що відбувся у Києві на початку лютого, впродовж останніх років значно збільшилося інвестування в проєкти, які реалізуються з використанням штучного інтелекту.

Зокрема, за його словами, з 2020 року обсяг приватних інвестицій подвоївся. Очікується, що об’єми інвестування у проєкти із залученням ШІ подвояться до 2025 року.

Сичков зазначає, що інвестори готові вкладати кошти в розвиток штучного інтелекту, оскільки в майбутньому такі розробки призведуть до значного зростання продуктивності людей та покращення якості життя, а це - потенційне джерело прибутків для інвесторів. Разом з цим, за оцінками аналітиків Goldman Sachs, в довгостроковому горизонті інвестиції у ШІ будуть переважати 2% ВВП США.

Додамо, що Марія Шевчук з Асоціації IT Ukraine серед топ-3 технологій, які будуть активно розвиватися протягом найближчих 10 років, виділила ШІ. За її словами, використання AI в автономних автомобілях, медицині, фінансах, маркетингу, освіті зростатиме, тому інвесторам цікаво вкладатися у цю технологію. Вже зараз Alibaba, Meta, Google інвестують у розвиток AI. Як приклад, наприкінці жовтня компанія Google заявила про інвестування до $2 млрд у компанію Anthropic, яка розвиває AI та організована колишніми співробітниками OpenAI, що створили GPT Chat.

Фото: ua.depositphotos.com