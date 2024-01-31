Які технології можуть стати ключовими у світі найближче десятиріччя - оцінка експерта

Найближчі десять років світові інвестори будуть вкладати кошти в штучний інтелект, MedTech, Defence Tech та CyberSecurity, вважає в.о. виконавчої директорки Асоціації IT Ukraine Марія Шевчук. Ці інновації вже стали корисними в різних сферах життя - від бізнесу до оборони, тож весь потенціал таких технологій ще не розкритий. Більше про те, як бізнес застосовує інновації для посилення конкуренції, Delo.ua розповідає у статті "Які технології обирають компанії у світі з метою розвитку".

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Марія Шевчук з Асоціації IT Ukraine виділила топ-3 технології, які будуть активно розвиватися найближчі 10 років:

Штучний інтелект. Використання AI в автономних автомобілях, медицині, фінансах, маркетингу, освіті зростатиме, тому інвесторам цікаво вкладатися у цю технологію. Вже зараз Alibaba, Meta, Google інвестують у розвиток AI. Як приклад, наприкінці жовтня компанія Google заявила про інвестування до $2 млрд у компанію Anthropic, яка розвиває AI та організована колишніми співробітниками OpenAI, що створили GPT Chat.

MedTech. Темпи розвитку галузі пришвидшила пандемія. Глобально з 2013 року галузь tech-медицини за обсягом виросла у 4 рази й вже у 2020 році сягнула $62,45 млрд. Згідно з доповіддю Global Telehealth Market, ринок MedTech зростатиме в середньому на 26,5% щороку й досягне $475,5 млрд до 2026 року.

Defence Tech та CyberSecurity. З кількістю розробок зростає й кількість потенційних загроз, особливо в умовах розвитку AI. Тож інвестиції в розробку нових методів кіберзахисту та захисту даних будуть необхідними. В умовах збройних конфліктів вектор Defence Tech також продовжує свій розвиток та стане напрямком для інвестування навіть для цілих країн.

Наприклад, Німеччина спрямувала додатково на оборону понад 100 млрд євро і підвищить витрати на безпеку до 2% ВВП з 2024 року. Литва доведе частку оборонного бюджету до 2,5% ВВП до 2030 року. А Міністерство оборони США ще у 2023 році попросило закласти в бюджет $874 млн на розробку технологій ШІ, що на $33 млн більше, ніж у 2022-му. Всі ці витрати у більшості пов’язані саме з розробками у Defence Tech.

Які ризики може принести світу розвиток розумних технологій

Керівник секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що ключовим викликом для людства стає використання "розумних технологій", передусім, ШІ. Справа в тому, що існує не тільки ризик втрати контролю за цими технологіями, а й ризик застосування подібних технологій у терористичних цілях.

А в.о. виконавчої директорки Асоціації IT Ukraine Марія Шевчук звертає увагу на те, що світ має законодавчо врегулювати використання новітніх технологій. США, країни ЄС та Україна вже працюють над тим, аби всі ці ризики унеможливити. Зокрема, для цього Мінцифри вже розробило дорожню карту з регулювання ШІ.

"Мінцифри, Асоціація IT Ukraine та інші стейкхолдери спільно опрацьовують European AI Act, щоб розробити комфортне середовище для розвитку новітніх технологій в Україні, з урахуванням всіх наявних потенційних ризиків", - говорить Шевчук.

Більше про технологічні тренди світового бізнесу у 2024 році, можна прочитати у статті Delo.ua "Які технології обирають компанії у світі з метою розвитку".