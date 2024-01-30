Кінцева мета - розвиток. Які технології прямо зараз обирають світові компанії

Світові компанії починають активніше використовувати різноманітні технології та інновації, щоб залишатися лідерами ринку та посилювати конкуренцію. Які ж розумні розробки обирає великий бізнес? Які ризики чекають компанії на шляху технологізації? Які інновації допоможуть бізнесу стати кращими для партнерів та клієнтів? Про все це можна дізнатися в дослідженні KPMG Global Tech Report 2023. Delo.ua ексклюзивно ознайомилася з українською версією документу та обрала для читачів найцікавіше.

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Як KPMG вивчала технологічні бізнес тренди у 2023 році

У щорічному дослідженні аналітики KPMG опитали 2100 топ-менеджерів компаній, а також поспілкувалися з галузевими експертами. Це допомогло зрозуміти, як організації дивляться на наступний етап цифрової трансформації.

Загалом опитування проходило у 16 країнах світу:

29% - Азіатсько-Тихоокеанський регіон (ASPAC).

38% - країни Європи, Близького сходу та Африки (EMA).

33% - країни Північної та Південної Америки.

Бізнес використовує технології для посилення конкуренції. Джерело: KPMG

Варто зазначити, що в опитуванні взяли участь представники дев'яти галузей: енергетика, освіта, фінансові послуги, органи державної влади, охорона здоров'я, промислове виробництво, медико-біологічні науки, технології, роздрібна торгівля та виробництво споживчих товарів. Що стосується розміру цих організацій, їхні річні доходи перевищують $100 млн.

В KPMG вважають, що для українців цей звіт буде точно цікавий, оскільки Україна вже багато років йде шляхом цифрової трансформації: зокрема, з 2019 року Україна будує цифрову державу у межах програми "Держава у смартфоні", а бізнес з різних галузей успішно впроваджують проєкти цифровізації процесів.

"Війна внесла свої корективи у плани держави та компаній щодо цифрової трансформації, але точно не зупинила, а у деяких випадках навіть прискорила цифровізацію. Наприклад, на державному рівні Мінцифри продовжує розвивати проєкти цифрової держави, які "спрямовані на те, щоб зробити внесок у покращення роботи уряду, громадян та країни загалом". Про що команда Мінцифри детально розповіла 17 січня в межах Міжнародного економічного форуму у Давосі. Також у жовтні 2023 року Мінцифри презентувала дорожню карту регулювання штучного інтелекту в Україні. На тлі повномасштабної війни та посилення уваги до кібербезпеки, бізнес підтримує динаміку змін, адже розуміє, що нові технології можуть дати бізнесу можливість вистояти та зростати", - говорить партнер, керівник практики консультування у сфері технологій, KPMG в Україні Олексій Янковський.

Які топ-7 технологічних трендів актуальні для бізнесу

Згідно з даними глобального технологічного звіту KPMG-2023, 63% респондентів стверджують, що інвестиції в штучний інтелект (ШІ) та хмарні технології можуть підвищити ефективність і прибутковість організацій. Зокрема, в дослідженні можна виділити такі топ-7 технологічних трендів в світовому бізнесі.

Прагнення до опанування нових технологій зросло більш, ніж утричі: з 10% до 38% за останній рік.

ШІ вважається найважливішою технологією для досягнення короткострокових амбіцій.

72% лідерів зафіксували підвищення продуктивності співробітників та величезне зростання, пов'язане з цифровою трансформацією.

Просування пріоритетів ESG залишається серед основних цілей інновацій для технологічних підрозділів у всьому світі.

залишається серед основних цілей інновацій для технологічних підрозділів у всьому світі. Взаємодія з клієнтами та кібербезпека залишаються значущим рушієм технологічних інновацій та цифрових інвестицій.

67% стверджують, що від них очікують більше за менший бюджет, це пояснюється економічної нестабільністю.

Відсутність координації між технологічними функціями названо основною перешкодою прогресу трансформації.

Як світові компанії обирають технології для подальшого розвитку

Організації ретельно обирають технології для розвитку. Перед тим, як вибрати інновації, в які компанії будуть інвестувати, вони мають переконатися, що їхні плани цифрових інновацій чітко пов'язані з стратегічними та комерційними цілями.

"Бути цілеспрямованим означає чітко усвідомлювати, які переваги ви маєте намір отримати від технології, яку ви впроваджуєте", - каже директор з ІТ Технологічного університету в Сіднеї Девід Рів. Тобто, такі переваги мають бути кількісно виміряні "чи то в доларах, чи то в інших показниках ефективності".

Бізнес розвиває у своїх процесах ШІ та автоматизацію. Джерело: KPMG

В компаніях кажуть, що цифрова трансформація допомагає підвищенню прибутковості або продуктивності. Такою думкою поділилися 63% респондентів.

Цифрова трансформація надає бізнесу й інші переваги:

підвищення продуктивності працівників;

збільшення ефективності та покращення контролю витрат;

посилення взаємодії з клієнтами;

вищий рівень задоволеності працівників;

підтримка розвитку нового бізнесу та сприяння інноваціям.

При цьому деякі регіони рухаються швидше, ніж інші. Так, у Північній та Південній Америці лише 24% організацій повідомляють про значне підвищення прибутковості та ефективності, завдяки інвестиціям у дані та аналітику. А в регіоні ЕМА цей показник сягає 28% та у регіоні ASPAC - 35%.

Які напрямки бізнес вважає важливими для цифрової трансформації

В компаніях приділяють особливу увагу проектам цифрових інновацій, які спрямовані на підвищення ефективності в сфері кібербезпеки та взаємодію з клієнтами.

Зокрема, бажання покращити клієнтоорієнтованість є загальним стимулом для цифрової трансформації:

57% респондентів стверджують, що покращення можливостей для апсейлу та перехресних продажів є головним рушієм їхніх зусиль з цифрової трансформації.

та є головним рушієм їхніх зусиль з цифрової трансформації. 51% стверджують, що потреба перетворити потенційних клієнтів на реальних є тригером трансформації.

За деякими показниками компанії Азіатсько-Тихоокеанського регіону лідирують у цій сфері. Тобто, 61% з них зосереджені на апсейлі і перехресних продажах. А у Китаї цей показник зріс до 64%.

Клієнти очікують від бізнесу швидкості в обслуговуванні. Джерело: KPMG

Використовуючи нові технології, корпорації намагаються задовольнити очікування клієнтів щодо кібербезпеки, швидкості обслуговування та зручності. При цьому в компаніях визнають, що треба бути гнучкими, коли впроваджуєш інновації. А все тому, що технології швидко змінюються, а очікування клієнтів - еволюціонують. Тож бізнес логічно розглядає, наприклад, ШІ як найважливішу інновацію для досягнення короткострокових амбіцій.

Виконавчий віцепрезидент та директор з ІТ S&P Global Свамі Кочерлакота зазначає, що його компанія вивчає, яким чином генеративний ШІ схиляє поведінку клієнтів у бік інтерактивного спілкування.

"Ручне зчитування та засвоєння інформації виходить з моди на користь більш інтерактивного стилю спілкування, коли саме та інформація, яку шукає клієнт, надається йому в персоналізованому вигляді", - пояснює Кочерлакота.

Які технологічні виклики бізнес має вирішити найближчим часом

Хоча у великих компаніях визнають, що цифрова трансформація важлива, але прогрес в деяких сферах відбувається швидше, ніж в інших. Наприклад, хоча компанії з ентузіазмом ставляться до потенціалу ШІ, вони все ще перебувають на ранніх стадіях його використання. Наразі лише 15% респондентів досягли етапу, коли йде активне впровадження стратегій ШІ у бізнесі.

Натомість 68% організацій повідомляють, що їхня робота з даними та аналітикою вийшла за межі експериментальної фази. Також 17% компаній описують свій підхід до даних та аналітики як повністю інтегрований у повсякденну діяльність. Тож ці технології вже забезпечують віддачу.

Виконавчий директор, керівник відділу ІТ фармацевтичної компанії Merck Нан Ванг розповідає, як в корпорації централізують всі дані в рамках єдиної платформи.

"Це забезпечує нас надійними, багатими і всеосяжними даними всередині та поза межами компанії, які ми можемо використовувати для отримання прибутку, прийняття рішень або формулювання цікавих пропозицій", - каже Нан Ванг.

Приносить переваги організаціям й технологічний підхід "все як послуга" (XaaS). Проте управління середовищами XaaS є далеко не простим завданням. Наразі багато компаній зосереджені на подальшій міграції на XaaS, aле водночас з цим, організації недостатньо ефективно керують своїми існуючими XaaS-середовищами.

Бізнес використовує хмарні технології для покращення процесів. Джерело: KPMG

Також на тлі тривалого переходу до хмарних інфраструктур, 40% респондентів стверджують, що підвищення рівня безпеки стало ключовою метою їхніх XaaS-проектів.

Як бізнес працює над питаннями кібербезпеки

Щоб зберегти результати важкої праці, вкладеної в цифрову трансформацію, технологічні лідери багато уваги приділяють питанням кібербезпеки. Зокрема, в 62% організацій виявили, що управління ризиками безпеки на ранніх стадіях проектів підвищує рівень їх успішності. А в деяких країнах цей показник набагато вищий: 74% - у Бразилії, 83% - у Китаї та 88% - в Індії.

Це важливо, оскільки впровадження нових технологій може підвищити ризики кібербезпеки:

Коли в компаніях з’являється більше систем, хакери отримують більше цілей для атак.

Зміни в інфраструктурі компанії можуть призвести до появи вразливих місць.

Коли співробітники, клієнти і партнери активніше підключаються до систем компанії, це створює нові вектори атаки.

Також бізнес бачить в технологіях кібербезпеки ключові комерційні можливості. А все тому, що організації, які ефективно підтримують захист даних, мають конкурентну перевагу. Яку? Згідно з дослідженням, 63% респондентів стверджують, що підвищення рівня кібербезпеки та конфіденційності сприяє підвищенню лояльності клієнтів.

Логічно, що зараз в компаніях 51% підрозділів з кібербезпеки зосереджені на тому, як автоматизувати, раціоналізувати та інтегрувати безпеку в основний продукт. Виклик полягає в тому, щоб зробити це, не створюючи перешкод для бізнесу. Якщо це вдасться, бізнеси зможуть працювати та розвиватися впевненіше.

Бізнес активно займається питаннями безпеки у проєктах. Джерело: KPMG

Чому бізнес вагається щодо інвестування в розвиток технологій

Не все так просто в технологічному світі. Економічна невизначеність призвела до того, що 65% компаній відчувають себе менш впевнено щодо інвестування в нові технології. Це занепокоєння впливає на інвестиційні плани: 67% респондентів очікують, що їм доведеться робити більше з меншим бюджетом, ніж минулого року. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні цей показник зріс до 72%.

Замість того, щоб розчаровуватися в цій динаміці, технологічні підрозділи в компаніях повинні відповідати на виклики часу, зазначає віце-президент і директор з питань інформації та цифрових технологій компанії US Foods Джон "Джей Ті" Тоннісон. Тобто, якщо демонструвати реальні результати на ранніх стадіях проекту, технологічні підрозділи можуть залучити більше ресурсів або бюджету в подальшому.

"Візьміть виділені ресурси і добре ними розпоряджайтеся, щоб досягти результату. Продемонструйте результати в одній сфері бізнесу, можливо, у сфері інструментів для роботи з клієнтами або оптимізації основної статті доходів за допомогою машинного навчання, і незабаром ви побачите, що інші бізнес-підрозділи захочуть долучитися до цього процесу. Тоді ви опинитеся в тому просторі, де ваш бізнес буде готовий подивитися на свій бюджет комплексно і зробити перерозподіл", - говорить Тоннісон.

Це правильний підхід, адже припинення прогресу в компаніях може дати їхнім конкурентам вікно можливостей для того, щоб наздогнати їх і стати лідерами галузі.

Які перспективи бачить бізнес в розвитку ШІ

Бізнес розглядає ШІ та машинне навчання як найважливіші технології в контексті реалізації короткострокових амбіцій. Тобто, 57% технічних фахівців вважають, що ці інновації будуть активно допомагати в досягненні бізнес-цілей протягом наступних трьох років.

Бізнес планує використовувати ШІ, хмари та 5G. Джерело: KPMG

В компаніях спостерігають за тим, як стрімко розвивається ШІ, тому багато організацій змушені переглянути свої стратегії у цій сфері. В таких умовах бізнес налаштований на гнучкість у його впровадженні.

Але цей процес може йти непросто, оскільки технологічні компанії хочуть впроваджувати штучний інтелект етично та безпечно. Зокрема, 55% організацій кажуть, що прогрес у напрямку автоматизації затримується через їхні побоювання щодо того, як системи ШІ приймають рішення. В такій ситуації бізнес має розробити та застосувати відповідні політики і практики для цієї інновації.

Тож хоча темпи розвитку ШІ прискорилися, організаціям вкрай важливо закласти правильний фундамент, перш ніж поспішати вперед, каже директор з цифрових технологій 50Hertz Transmission GmbH Міхаель фон Рьодер.

"Саме тут потрібно працювати: впроваджувати управління змінами та забезпечувати наявність правильних процедур і управління, особливо навколо технологічної та інформаційної бази", - каже Рьодер. Він додає, що генеративний ШІ потребує високоякісних даних.

Водночас з цим, керівник департаменту цифрових технологій Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation Масаши Канеко зазначає, що ШІ дає змогу підвищити цінність багатьох інших інвестицій у технології, зокрема на ринку даних.

"Дані та ШІ важливі для бізнесу в двох аспектах. По-перше, вони допомагають нам приймати кращі рішення. А по-друге, вони можуть зробити невидиме видимим. У фармацевтиці, наприклад, нам потрібні докази для розробки нових процесів, і ми маємо справу з великою кількістю даних. Але коли справа доходить до аналізу big data, людський мозок обмежений. Ось тут і приходить на допомогу ШІ. Поєднання big data та штучного інтелекту допомагає нам знайти те, що ми не можемо побачити спочатку", - вважає Канеко.

Бізнес використовує ШІ, щоб підвищити залученість клієнтів. Джерело: KPMG

Чому бізнес не має копіювати конкурентів

Під час дослідження було виявлено, що бізнес часто обирає технології за принципом "копіюємо конкурентів". Тобто, у ряді сфер компанії надають пріоритет певним інноваціям, оскільки вважають, що конкуренти вже здійснили прорив у цьому напрямку:

45% заявляють, що надають пріоритет ШІ та машинному навчанню, оскільки вважають, що лідери ринку вже впровадили ці технології.

52% говорять те ж саме про інструменти віртуальної та доповненої реальності , включаючи Metaverse .

Можна зрозуміти страх втратити можливості, кажуть в KPMG, але краще зосередитися на роботі з бізнес-партнерами для досягнення комерційних та стратегічних результатів. Керівники компаній мають ретельно оцінювати, наскільки потенційні інвестиції підходять для їхньої організації.

Для нарощування темпів трансформації, бізнес має діяти цілеспрямовано у своїх стратегіях, щоб запобігти ситуації, коли проєкти просто безцільно дрейфують. Це важливо, адже організації не мають витрачати дорогоцінні кошти та ресурси в епоху, коли бюджети продовжують скорочуватися.

Які технології обиратиме бізнес для розвитку – оцінки експертів

Експерти в розмові з Delo.ua говорять, що найближчі роки компанії будуть впроваджувати в своїх бізнес-процесах такі технології, як ШІ та машинне навчання, доповнена реальність, Big Data, кібербезпека.

Зокрема, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський виділяє топ-3 технологічні тренди для бізнесу в 2024 році:

Штучний інтелект почне ще більше впливати на якість обслуговування клієнтів. У 2024 році ШІ зробить чергову революцію в client service. Мова йде про персоналізовану взаємодію, рекомендації продуктів та ефективне розв’язання проблем.

У 2024 році ШІ зробить чергову революцію в client service. Мова йде про персоналізовану взаємодію, рекомендації продуктів та ефективне розв’язання проблем. У 2024 році відбудеться подальша трансформація економіки шляхом більш активного використання технологій віртуальної та доповненої реальності разом з масштабуванням застосування генеративного ШІ. Стануть актуальними віртуальні демонстрації продуктів, навчальні програми на основі доповненої реальності, а підприємства підвищать продуктивність та збільшать залучення споживачів тощо.

Стануть актуальними віртуальні демонстрації продуктів, навчальні програми на основі доповненої реальності, а підприємства підвищать продуктивність та збільшать залучення споживачів тощо. Гіперперсоналізація у маркетингу. Використовуючи великі дані (Big Data) та ШІ, підприємства надаватимуть індивідуально підібраний маркетинговий контент та рекомендації клієнтам. В результаті зростатимуть так звані "коефіцієнт конверсії та задоволеність клієнтів".

Своєю чергою, в.о. виконавчої директорки Асоціації IT Ukraine Марія Шевчук доповнює, що наразі швидко розвивається напрям кібербезпеки.

Це логічно, оскільки в умовах війни захист даних, мереж та пристроїв є важливим завданням для бізнесу.

"Україна є одним з лідерів у CyberTech та CyberSecurity. Як приклад, армія ворога не мала жодної успішної атаки на українські ресурси. Завдяки технологіям з CyberTech, вдається успішно захищати персональні та інші важливі дані бізнесу, державних органів та приватних користувачів", - говорить Марія Шевчук.

Які технології можуть стати ключовими у світі найближче десятиріччя

На думку Марії Шевчук, прогнозувати майбутнє технологій завжди складно, оскільки за 10 років світ може спостерігати на появу новітніх технологій, про які зараз навіть не здогадується. Але деякі інновації вже сьогодні вирізняються як потенційно привабливі для інвестицій у найближчі 10 років:

Штучний інтелект. Використання AI в автономних автомобілях, медицині, фінансах, маркетингу, освіті зростатиме, тому інвесторам цікаво вкладатися у цю технологію. Вже зараз Alibaba, Meta, Google інвестують у розвиток AI. Як приклад, наприкінці жовтня компанія Google заявила про інвестування до $2 млрд у компанію Anthropic, яка розвиває AI та організована колишніми співробітниками OpenAI, що створили GPT Chat.

Використання AI в автономних автомобілях, медицині, фінансах, маркетингу, освіті зростатиме, тому інвесторам цікаво вкладатися у цю технологію. Вже зараз Alibaba, Meta, Google інвестують у розвиток AI. Як приклад, наприкінці жовтня компанія Google заявила про інвестування до $2 млрд у компанію Anthropic, яка розвиває AI та організована колишніми співробітниками OpenAI, що створили GPT Chat. MedTech. Темпи розвитку галузі пришвидшила пандемія. Глобально з 2013 року галузь tech-медицини за обсягом виросла у 4 рази й вже у 2020 році сягнула $62,45 млрд. Згідно з доповіддю Global Telehealth Market, ринок MedTech зростатиме в середньому на 26,5% щороку й досягне $475,5 млрд до 2026 року.

Темпи розвитку галузі пришвидшила пандемія. Глобально з 2013 року галузь tech-медицини за обсягом виросла у 4 рази й вже у 2020 році сягнула $62,45 млрд. Згідно з доповіддю Global Telehealth Market, ринок MedTech зростатиме в середньому на 26,5% щороку й досягне $475,5 млрд до 2026 року. Defence Tech та CyberSecurity. З кількістю розробок зростає й кількість потенційних загроз, особливо в умовах розвитку AI. Тож інвестиції в розробку нових методів кіберзахисту та захисту даних будуть необхідними. В умовах збройних конфліктів вектор Defence Tech також продовжує свій розвиток та стане напрямком для інвестування навіть для цілих країн.

Наприклад, Німеччина спрямувала додатково на оборону понад 100 млрд євро і підвищить витрати на безпеку до 2% ВВП з 2024 року. Литва доведе частку оборонного бюджету до 2,5% ВВП до 2030 року. А Міністерство оборони США ще у 2023 році попросило закласти в бюджет $874 млн на розробку технологій ШІ, що на $33 млн більше, ніж у 2022-му. Всі ці витрати у більшості пов’язані саме з розробками у Defence Tech.

Які ризики може принести світу розвиток розумних технологій

Андрій Забловський вважає, що ключовим викликом для людства стає використання "розумних технологій", передусім, ШІ. Справа в тому, що існує не тільки ризик втрати контролю за цими технологіями, а й ризик застосування подібних технологій у терористичних цілях.

А Марія Шевчук звертає увагу на те, що світ має законодавчо врегулювати використання новітніх технологій. США, країни ЄС та Україна вже працюють над тим, аби всі ці ризики унеможливити. Зокрема, для цього Мінцифри вже розробило дорожню карту з регулювання ШІ.