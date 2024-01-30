Конечная цель – развитие. Какие технологии прямо сейчас выбирают мировые компании

Мировые компании начинают активно использовать различные технологии и инновации, чтобы оставаться лидерами рынка и усиливать конкуренцию. Какие же разумные разработки выбирает крупный бизнес? Какие риски ждут компании на пути технологизации? Какие инновации помогут бизнесу стать лучше для партнеров и клиентов? Все это можно узнать в исследовании KPMG Global Tech Report 2023. Delo.ua эксклюзивно ознакомилась с украинской версией документа и выбрала для читателей самое интересное.

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Как KPMG изучала технологические бизнес тренды в 2023 году

В ежегодном исследовании аналитики KPMG опросили 2100 топ-менеджеров компаний, а также пообщались с отраслевыми экспертами. Это помогло понять, как организации смотрят на следующий этап цифровой трансформации.

В целом опрос проходил в 16 странах мира:

29% – Азиатско-Тихоокеанский регион (ASPAC).

38% – страны Европы, Ближнего востока и Африки (EMA).

33% – страны Северной и Южной Америки.

Бизнес использует технологии для усиления конкуренции. Источник: KPMG

В опросе приняли участие представители девяти отраслей: энергетика, образование, финансовые услуги, органы государственной власти, здравоохранение, промышленное производство, медико-биологические науки, технологии, розничная торговля и производство потребительских товаров. Что касается размера этих организаций, то их годовые доходы превышают $100 млн.

В KPMG считают, что для украинцев этот отчет будет точно интересен, поскольку Украина уже много лет идет по пути цифровой трансформации: в частности, с 2019 года Украина строит цифровое государство в рамках программы "Государство в смартфоне", а бизнес из разных отраслей успешно внедряют проекты цифровизации процессов.

"Война внесла свои коррективы в планы государства и компаний по цифровой трансформации, но точно не остановила, а в некоторых случаях даже ускорила цифровизацию. Например, на государственном уровне Минцифры продолжает развивать проекты цифрового государства, которые "направлены на то, чтобы внести вклад в улучшение работы правительства, граждан и страны в целом". О чем команда Минцифры подробно рассказала 17 января в рамках Международного экономического форума в Давосе. Также в октябре 2023 года Минцифры презентовала дорожную карту регулирования искусственного интеллекта в Украине. На фоне полномасштабной войны и усиления внимания к кибербезопасности, бизнес поддерживает динамику изменений, понимая, что новые технологии могут дать бизнесу возможность выстоять и расти", - говорит партнер, руководитель практики консультирования в сфере технологий, KPMG в Украине Алексей Янковский.

Какие топ-7 технологических трендов актуальны для бизнеса

Согласно данным глобального технологического отчета KPMG-2023, 63% респондентов утверждают, что инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) и облачные технологии могут повысить эффективность и прибыльность организаций. В частности, в исследовании можно выделить следующие топ-7 технологических трендов в мировом бизнесе:

Стремление к овладению новыми технологиями возросло более чем в три раза: с 10% до 38% за последний год.

ИИ считается важнейшей технологией для достижения краткосрочных амбиций.

72% лидеров зафиксировали повышение производительности сотрудников и огромный рост, связанный с цифровой трансформацией.

Продвижение приоритетов ESG остается среди основных целей инноваций для технологических подразделений по всему миру.

остается среди основных целей инноваций для технологических подразделений по всему миру. Взаимодействие с клиентами и кибербезопасность остаются значительным двигателем технологических инноваций и цифровых инвестиций.

67% утверждают, что от них ожидают больше за меньший бюджет, что объясняется экономической нестабильностью.

Отсутствие координации между технологическими функциями названо основным препятствием в прогрессе трансформации.

Как мировые компании выбирают технологии для дальнейшего развития

Организации тщательно выбирают технологии развития. Перед тем, как выбрать инновации, в которые будут инвестировать компании, они должны убедиться, что их планы цифровых инноваций четко связаны со стратегическими и коммерческими целями.

"Быть целенаправленным означает четко осознавать, какие преимущества вы намерены получить от внедряемой вами технологии", - говорит директор по ИТ Технологического университета в Сиднее Дэвид Рив. То есть, такие преимущества должны быть количественно измерены "в долларах или в других показателях эффективности".

Бизнес развивает в своих процессах ИИ и автоматизацию. Источник: KPMG

В компаниях говорят, что цифровая трансформация помогает повышению доходности или производительности. Таким мнением поделились 63% респондентов.

Цифровая трансформация предоставляет бизнесу и другие преимущества:

повышение производительности работников;

увеличение эффективности и улучшение контроля затрат;

усиление взаимодействия с клиентами;

более высокий уровень удовлетворенности работников;

поддержка развития нового бизнеса и содействие инновациям.

При этом некоторые регионы двигаются быстрее других. Так, в Северной и Южной Америке лишь 24% организаций сообщают о значительном повышении доходности и эффективности благодаря инвестициям в данные и аналитику. А в регионе EМА этот показатель достигает 28% и в регионе ASPAC – 35%.

Какие направления бизнес считает важными для цифровой трансформации

В компаниях уделяют особое внимание проектам цифровых инноваций, направленных на повышение эффективности в сфере кибербезопасности и взаимодействие с клиентами.

В частности, желание улучшить клиентоориентированность является общим стимулом для цифровой трансформации:

57% респондентов утверждают, что улучшение возможностей для апсейла и перекрестных продаж является главным двигателем их усилий по цифровой трансформации.

и является главным двигателем их усилий по цифровой трансформации. 51% утверждают, что потребность превратить потенциальных клиентов в реальных является триггером трансформации.

По некоторым показателям компании Азиатско-Тихоокеанского региона лидируют в этой сфере. То есть 61% из них сосредоточены на апсейле и перекрестных продажах. А в Китае этот показатель вырос до 64%.

Клиенты ожидают от бизнеса скорости в обслуживании. Источник: KPMG

Используя новые технологии, корпорации пытаются удовлетворить ожидания клиентов по кибербезопасности, скорости обслуживания и удобству. При этом в компаниях признают, что нужно быть гибкими, когда внедряешь инновации. А все потому, что технологии быстро меняются, а ожидания клиентов – эволюционируют. Так что бизнес логически рассматривает, например, ИИ как важнейшую инновацию для достижения краткосрочных амбиций.

Исполнительный вице-президент и директор по ИТ S&P Global Свами Кочерлакота отмечает, что его компания изучает, каким образом генеративный ИИ склоняет поведение клиентов в сторону интерактивного общения.

"Ручное считывание и усвоение информации выходит из моды в пользу более интерактивного стиля общения, когда именно информация, которую ищет клиент, предоставляется ему в персонализированном виде", - объясняет Кочерлакота.

Какие технологические вызовы бизнес должен решить в ближайшее время

Хотя в крупных компаниях признают, что цифровая трансформация важна, но прогресс в некоторых областях происходит быстрее, чем в других. К примеру, хотя компании с энтузиазмом относятся к потенциалу ИИ, они все еще находятся на ранних стадиях его использования. Пока только 15% респондентов достигли этапа, когда идет активное внедрение стратегий ИИ в бизнесе.

68% организаций сообщают, что их работа с данными и аналитикой вышла за пределы экспериментальной фазы. Также 17% компаний описывают свой подход к данным и аналитике как полностью интегрированный в повседневную деятельность. Эти технологии уже обеспечивают отдачу.

Исполнительный директор, руководитель отдела ИТ фармацевтической компании Merck Нан Ванг рассказывает, как в корпорации централизуют все данные в рамках единой платформы.

"Это обеспечивает нас надежными, богатыми и всеобъемлющими данными внутри и вне компании, которые мы можем использовать для получения прибыли, принятия решений или формулировки интересных предложений", - говорит Нан Ванг.

Приносит преимущества организациям и технологический подход "все как услуга" ( XaaS ). Однако управление средами XaaS является далеко не простой задачей. Сейчас многие компании сосредоточены на дальнейшей миграции на XaaS, но в то же время организации недостаточно эффективно управляют своими существующими XaaS-средами.

Бизнес использует облачные технологии для улучшения процессов. Источник: KPMG

Также на фоне длительного перехода к облачным инфраструктурам 40% респондентов утверждают, что повышение уровня безопасности стало ключевой целью их XaaS-проектов.

Как бизнес работает над вопросами кибербезопасности

Чтобы сохранить результаты тяжелого труда, вложенного в цифровую трансформацию, технологические лидеры много внимания уделяют вопросам кибербезопасности. В частности, в 62% организаций обнаружили, что управление рисками безопасности на ранних стадиях проектов повышает уровень их успешности. А в некоторых странах этот показатель гораздо выше: 74% – в Бразилии, 83% – в Китае и 88% – в Индии.

Это важно, поскольку внедрение новых технологий может повысить риски кибербезопасности:

Когда в компаниях появляется больше систем, хакеры получают больше целей для атак.

Изменения в инфраструктуре компании могут привести к появлению уязвимых мест.

Когда сотрудники, клиенты и партнеры более активно подключаются к системам компании, это создает новые векторы атаки.

Также бизнес видит в технологиях кибербезопасности ключевые коммерческие возможности. А все потому, что организации, эффективно поддерживающие защиту данных, имеют конкурентное преимущество. Какое? Согласно исследованию, 63% респондентов утверждают, что повышение уровня кибербезопасности и конфиденциальности способствует повышению лояльности клиентов.

Логично, что сейчас в компаниях 51% подразделений по кибербезопасности сосредоточены на том, как автоматизировать, рационализировать и интегрировать безопасность в основной продукт. Вызов состоит в том, чтобы сделать это, не создавая препятствий для бизнеса. Если это удастся, бизнес сможет работать и развиваться увереннее.

Бизнес активно занимается вопросами безопасности в проектах. Источник: KPMG

Почему бизнес сомневается насчет инвестиций в развитие технологий

Не все так просто в технологическом мире. Экономическая неопределенность привела к тому, что 65% компаний чувствуют себя менее уверенно в инвестировании в новые технологии. Это беспокойство влияет на инвестиционные планы: 67% респондентов ожидают, что им придется делать больше с меньшим бюджетом, чем в прошлом. В Азиатско-Тихоокеанском регионе этот показатель вырос до 72%.

Вместо того, чтобы разочаровываться в этой динамике, технологические подразделения в компаниях должны отвечать на вызовы времени, отмечает вице-президент и директор по вопросам информации и цифровых технологий компании US Foods Джон "Джей Ти" Тоннисон. То есть, если демонстрировать реальные результаты на ранних стадиях проекта, технологические подразделения могут привлечь больше ресурсов или бюджета в дальнейшем.

"Возьмите выделенные ресурсы и хорошо ими распоряжайтесь, чтобы добиться результата. Продемонстрируйте результаты в одной сфере бизнеса, возможно, в сфере инструментов для работы с клиентами или оптимизации основной статьи доходов с помощью машинного обучения, и вскоре вы увидите, что другие бизнес-подразделения захотят присоединиться к этому процессу.Тогда вы окажетесь в том пространстве, где ваш бизнес будет готов посмотреть на свой бюджет комплексно и произвести перераспределение", - говорит Тоннисон.

Это правильный подход, ведь прекращение прогресса в компаниях может дать их конкурентам окно возможностей, чтобы догнать их и стать лидерами отрасли.

Какие перспективы видит бизнес в развитии ИИ

Бизнес рассматривает ИИ и машинное обучение как важнейшие технологии в контексте реализации краткосрочных амбиций. То есть, 57% технических специалистов считают, что эти инновации будут активно помогать в достижении бизнес-целей в течение следующих трех лет.

Бизнес планирует использовать ИИ, облака и 5G. Источник: KPMG

В компаниях наблюдают за тем, как стремительно развивается ИИ, поэтому многие организации вынуждены пересмотреть свои стратегии в этой сфере. В таких условиях бизнес настроен на гибкость при его внедрении.

Но этот процесс может идти непросто, поскольку технологические компании хотят внедрять искусственный интеллект нравственно и безопасно. В частности, 55% организаций говорят, что прогресс в направлении автоматизации задерживается из-за их опасений относительно того, как системы ИИ принимают решение. В такой ситуации бизнес должен разработать и использовать соответствующие политики и практики для этой инновации.

Хотя темпы развития ИИ ускорились, организациям крайне важно заложить правильный фундамент, прежде чем спешить вперед, говорит директор по цифровым технологиям 50Hertz Transmission GmbH Михаэль фон Редер.

"Именно здесь нужно работать: внедрять управление изменениями и обеспечивать наличие правильных процедур и управления, особенно вокруг технологической и информационной базы", - говорит Редер. Он добавляет, что генеративный ИИ нуждается в высококачественных данных.

В то же время руководитель департамента цифровых технологий Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation Масаши Канеко отмечает, что ИИ позволяет повысить ценность многих других инвестиций в технологии, в том числе на рынке данных.

"Данные и ИИ важны для бизнеса в двух аспектах. Во-первых, они помогают нам принимать лучшие решения. А во-вторых, они могут сделать невидимое видимым. В фармацевтике, например, нам нужны доказательства для разработки новых процессов, и мы имеем дело с большим количеством данных. Но когда дело доходит до анализа big data, человеческий мозг ограничен. Вот здесь и приходит на помощь ИИ. Сочетание big data и искусственного интеллекта помогает нам найти то, что мы не можем увидеть сначала", - считает Канеко.

Бизнес использует ИИ, чтобы повысить вовлеченность клиентов. Источник: KPMG

Почему бизнес не должен копировать конкурентов

В ходе исследования было обнаружено, что бизнес часто выбирает технологии по принципу "копируем конкурентов". То есть, в ряде сфер компании придают приоритет определенным инновациям, поскольку считают, что конкуренты уже совершили прорыв в этом направлении:

45% заявляют, что отдают приоритет ИИ и машинному обучению, поскольку считают, что лидеры рынка уже внедрили эти технологии.

52% говорят то же самое об инструментах виртуальной и дополненной реальности , включая Metaverse .

Можно понять страх упустить возможности, говорят в KPMG , но лучше сосредоточиться на работе с бизнес-партнерами для достижения коммерческих и стратегических результатов. Управляющие компании должны тщательно оценивать, насколько потенциальные инвестиции подходят для их организации.

Для наращивания темпов трансформации бизнес должен действовать целенаправленно в своих стратегиях, чтобы предотвратить ситуацию, когда проекты просто бесцельно дрейфуют. Это важно, ведь организации не должны тратить драгоценные средства и ресурсы в эпоху, когда бюджеты продолжают сокращаться.

Какие технологии будет выбирать бизнес для развития – оценки экспертов

Эксперты в разговоре с Delo.ua говорят, что в ближайшие годы компании будут внедрять в своих бизнес-процессах такие технологии, как ИИ и машинное обучение, дополненная реальность, Big Data, кибербезопасность.

В частности, руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский выделяет топ-3 технологических тренда для бизнеса в 2024 году.

Искусственный интеллект начнет еще больше влиять на качество обслуживания клиентов. В 2024 году ИИ совершит очередную революцию в client service. Речь идет о персонализированном взаимодействии, рекомендациях продуктов и эффективном решении проблем.

В 2024 году ИИ совершит очередную революцию в client service. Речь идет о персонализированном взаимодействии, рекомендациях продуктов и эффективном решении проблем. В 2024 году произойдет дальнейшая трансформация экономики путём более активного использования технологий виртуальной и дополненной реальности вместе с масштабированием применения генеративного ИИ. Станут актуальными виртуальные демонстрации продуктов, учебные программы на основе дополненной реальности, а предприятия повысят производительность и увеличат привлечение потребителей.

Станут актуальными виртуальные демонстрации продуктов, учебные программы на основе дополненной реальности, а предприятия повысят производительность и увеличат привлечение потребителей. Гиперперсонализация в маркетинге. Используя обширные данные (Big Data) и ИИ, предприятия будут предоставлять индивидуально подобранный маркетинговый контент и рекомендации клиентам. В результате будут расти так называемые "коэффициент конверсии и удовлетворенность клиентов".

В свою очередь, и.о. исполнительного директора Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук дополняет, что сейчас быстро развивается направление кибербезопасности.

Это логично, поскольку в условиях войны защита данных, сетей и устройств является важной задачей для бизнеса.

"Украина является одним из лидеров в CyberTech и CyberSecurity. В качестве примера армия врага не имела никакой успешной атаки на украинские ресурсы. Благодаря технологиям с CyberTech, удается успешно защищать персональные и другие важные данные бизнеса, государственных органов и частных пользователей", - говорит Мария Шевчук.

Какие технологии могут стать ключевыми в мире в ближайшее десятилетие

По мнению Марии Шевчук, прогнозировать будущее технологий всегда сложно, поскольку за 10 лет мир может наблюдать появление новейших технологий, о которых сейчас даже не догадывается. Но некоторые инновации уже сегодня отличаются как потенциально привлекательные для инвестиций в ближайшие 10 лет:

Искусственный интеллект. Использование AI в автономных автомобилях, медицине, финансах, маркетинге, образовании будет расти, поэтому инвесторам интересно вкладываться в эту технологию. Уже сейчас Alibaba, Meta, Google инвестируют в развитие AI. Как пример, в конце октября компания Google заявила об инвестировании до $2 млрд в компанию Anthropic, которая развивает AI и организована бывшими сотрудниками OpenAI, создавшими GPT Chat.

Использование AI в автономных автомобилях, медицине, финансах, маркетинге, образовании будет расти, поэтому инвесторам интересно вкладываться в эту технологию. Уже сейчас Alibaba, Meta, Google инвестируют в развитие AI. Как пример, в конце октября компания Google заявила об инвестировании до $2 млрд в компанию Anthropic, которая развивает AI и организована бывшими сотрудниками OpenAI, создавшими GPT Chat. MedTech. Темпы развития отрасли ускорила пандемия. Глобально с 2013 года отрасль tech-медицины по объему выросла в 4 раза и уже в 2020 году достигла $62,45 млрд. Согласно докладу Global Telehealth Market, рынок MedTech будет расти в среднем на 26,5% ежегодно и достигнет $475,5 млрд до 2026 года.

Темпы развития отрасли ускорила пандемия. Глобально с 2013 года отрасль tech-медицины по объему выросла в 4 раза и уже в 2020 году достигла $62,45 млрд. Согласно докладу Global Telehealth Market, рынок MedTech будет расти в среднем на 26,5% ежегодно и достигнет $475,5 млрд до 2026 года. Defence Tech и CyberSecurity. С количеством разработок растет и количество потенциальных угроз, особенно в условиях развития AI. Инвестиции в разработку новых методов киберзащиты и защиты данных будут необходимы. В условиях вооруженных конфликтов вектор Defence Tech продолжает свое развитие и станет направлением для инвестирования даже для целых стран.

К примеру, Германия направила дополнительно на оборону более 100 млрд евро и повысит расходы на безопасность до 2% ВВП с 2024 года. Литва доведет долю оборонного бюджета до 2,5% ВВП к 2030 году. А Министерство обороны США еще в 2023 году попросило заложить в бюджет $874 млн на разработку технологий ИИ, что на $33 млн больше, чем в 2022-м. Все эти затраты в большинстве связаны именно с разработками в Defence Tech.

Какие риски может принести миру развитие умных технологий

Андрей Забловский считает, что ключевым вызовом для человечества становится использование "умных технологий", прежде всего ИИ. Дело в том, что существует не только риск потери контроля над этими технологиями, но и риск применения подобных технологий в террористических целях.

А Мария Шевчук обращает внимание на то, что мир должен законодательно урегулировать использование новейших технологий. США, страны ЕС и Украина уже работают над тем, чтобы все эти риски сделать невозможными. В частности, для этого Минцифры уже разработало дорожную карту по регулированию ИИ.