Развитие ИИ повлияет на 40-60% рабочих мест в мире – МВФ

Искусственный интеллект интегрируется в бизнес по всему миру с необычайной быстротой, что подчеркивает необходимость действий политиков. Развитие технологий искусственного интеллекта может привести к тому, что около 40% рабочих мест во всем мире будут автоматизированы с помощью ИИ, о чем свидетельствует анализ Международного валютного фонда (МВФ).

Чтобы помочь странам разработать правильную политику, МВФ разработал индекс готовности к искусственному интеллекту, измеряющему готовность в таких областях, как цифровая инфраструктура, политика человеческого капитала и рынка труда, инновации и экономическая интеграция, а также регулирование и этика.

Кристаллина Георгиева, директор-распорядитель МВФ, отмечает, что мировые политики должны уделить максимальное внимание, чтобы избежать социального напряжения, которое может возникнуть вследствие замещения рабочих мест технологией.

Согласно анализу МВФ, ИИ вероятно повлияет на 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой и 26% в странах с низким уровнем дохода.

Скриншот из отчета МВФ

"Многие исследования предполагают вероятность того, что рабочие места будут заменены ИИ. (…) Выводы впечатляют: почти 40 процентов занятых в мире подвергаются влиянию ИИ. Как следствие, страны с развитой экономикой сталкиваются с большими рисками, связанными с искусственным интеллектом, но также имеют больше возможностей использовать его преимущества, чем страны с развивающимся рынком и развивающейся экономикой. В странах с развитой экономикой около 60 процентов рабочих мест могут быть подвергнуты влиянию ИИ", - говорит Георгиева.

В отчете отмечается, что во многих случаях работники могут получить преимущества от интеграции искусственного интеллекта, но в других ситуациях ИИ может заменять людей, снижая спрос на рабочую силу.

Георгиева отмечает, что некоторые страны могут столкнуться с усложнением неравенства из-за отсутствия инфраструктуры и квалифицированной рабочей силы для эффективного использования ИИ. Также она указывает на потенциальные возможности повышения производства и доходов во всем мире благодаря использованию этой технологии.

По ее словам, ИИ также будет оказывать значительное влияние на распределение доходов и возможность быстро найти работу. Влияние искусственного интеллекта на неравенство доходов и богатства внутри страны может проявляться через поляризацию в распределении. Исследования показывают, что ИИ может способствовать более быстрому повышению производительности менее опытных работников. Молодые работники могут легче использовать возможности, в то время как пожилым работникам может быть трудно адаптироваться.

Напомним, министры цифровых технологий стран G7 выступили за то, что их правительствам нужно принять законы для регулирования искусственного интеллекта. Главы этих ведомств понимают, что политические инструменты регулирования ИИ могут отличаться между членами G7, но соглашение устанавливает ориентир, как основным странам руководить ИИ на фоне проблем конфиденциальности и рисков безопасности.