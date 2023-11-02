Великобритания, США, ЕС и Китай подписали декларацию об опасности искусственного интеллекта

Великобритания, США, ЕС, Австралия и Китай в первой международной декларации согласились, что искусственный интеллект представляет потенциально катастрофический риск для человечества.

Об этом пишет Guardian.

Двадцать восемь правительств подписали так называемую декларацию Блетчли в первый день саммита по безопасности искусственного интеллекта, организованного британским правительством.

Страны договорились работать вместе над исследованиями безопасности искусственного интеллекта даже на фоне признаков того, что США и Великобритания соревнуются за лидерство в разработке новых правил.

"Нет большего трансформатора для будущего наших детей и внуков, чем технологический прогресс, как ИИ. Мы обязаны обеспечить безопасное и ответственное развитие искусственного интеллекта, учитывая риски, которые он создает на достаточно ранних стадиях", - сказал премьер-министр Британии. Риши Сунак в комментариях перед появлением на саммите.

Искусственный интеллект относится к самым современным системам, которые, по мнению некоторых экспертов, могут стать умнее людей в ряде задач.

На полях саммита Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, а также X, бывшего Twitter, предупредил: "Впервые мы имеем ситуацию, когда есть что-то, что будет далеко умнее самого умного человека… мне непонятно, что мы можем действительно контролировать такую вещь".

Однако издание пишет, что на данный момент существует мало международного согласия по поводу того, как может выглядеть глобальный набор правил искусственного интеллекта или кто должен их разработать.

Ранее в Китае уже потребовали от компаний проводить проверки безопасности генеративных служб искусственного интеллекта, похожих на ChatGPT, прежде чем им будет разрешено работать, поскольку в Управлении киберпространства Китая возникают определенные сомнения относительно ботов, представленных крупнейшими технологическими компаниями страны.

Источник фото: ua.depositphotos.com