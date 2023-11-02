Великобританія, США, ЄС і Китай підписали декларацію про небезпеку ШІ

Велика Британія, США, ЄС, Австралія та Китай у першій міжнародній декларації погодилися, що штучний інтелект становить потенційно катастрофічний ризик для людства.

Про це пише Guardian.

Двадцять вісім урядів підписали так звану декларацію Блетчлі в перший день саміту з безпеки штучного інтелекту, організованого британським урядом.

Країни домовилися працювати разом над дослідженнями безпеки штучного інтелекту, навіть на тлі ознак того, що США та Великобританія змагаються за лідерство в розробці нових правил.

"Немає більшого трансформатора для майбутнього наших дітей і онуків, ніж технологічний прогрес, як ШІ. Ми зобов’язані забезпечити безпечний і відповідальний розвиток штучного інтелекту, враховуючи ризики, які він створює на досить ранніх стадіях", - сказав прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак у коментарях перед появою на саміті.

Штучний інтелект відноситься до найсучасніших систем, які, на думку деяких експертів, можуть стати розумнішими за людей у ​​ряді завдань.

На полях саміту Ілон Маск, власник Tesla і SpaceX, а також X, колишнього Twitter, попередив: "Вперше ми маємо ситуацію, коли є щось, що буде далеко розумніший за найрозумнішу людину… мені незрозуміло, що ми можемо справді контролювати таку річ".

Однак, видання пише, що на даний момент існує мало міжнародної згоди щодо того, як може виглядати глобальний набір правил штучного інтелекту або хто має їх розробити.

Раніше у Китаї вже почали вимагати від компаній проводити перевірки безпеки генеративних служб штучного інтелекту схожих на ChatGPT, перш ніж їм буде дозволено працювати, оскільки в Управлінні кіберпростору Китаю виникають певні сумніви щодо ботів, представлених найбільшими технологічними компаніями країни.

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