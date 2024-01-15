Розвиток ШІ вплине на 40-60% робочих місць у світі – МВФ

Штучний інтелект інтегрується в бізнес по всьому світу з надзвичайною швидкістю, що підкреслює необхідність дій політиків. Розвиток технологій штучного інтелекту може призвести до того, що майже 40% робочих місць в усьому світі будуть автоматизовані за допомогою ШІ, про що свідчить аналіз Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Щоб допомогти країнам розробити правильну політику, МВФ розробив індекс готовності до штучного інтелекту, який вимірює готовність у таких сферах, як цифрова інфраструктура, політика людського капіталу та ринку праці, інновації та економічна інтеграція, а також регулювання та етика.

Кристаліна Георгієва, директор-розпорядник МВФ, зауважує, що світові політики повинні приділити максимальну увагу, щоб уникнути соціальної напруги, яка може виникнути внаслідок заміщення робочих місць технологією.

Згідно з аналізом МВФ, ШІ ймовірно вплине на 60% робочих місць у країнах з розвинутою економікою та на 26% у країнах з низьким рівнем доходу.

Скріншот із звіту МВФ

"Багато досліджень передбачають ймовірність того, що робочі місця будуть замінені ШІ. (…) Висновки вражають: майже 40 відсотків зайнятих у світі піддаються впливу ШІ. Як наслідок, країни з розвиненою економікою стикаються з більшими ризиками, пов’язаними зі штучним інтелектом, але також мають більше можливостей використовувати його переваги, ніж країни з ринком, що розвивається, і економікою, що розвивається. У країнах з розвиненою економікою близько 60 відсотків робочих місць можуть бути піддані впливу ШІ", - каже Георгієва.

У звіті відзначається, що в багатьох випадках працівники можуть отримати переваги від інтеграції штучного інтелекту, але в інших ситуаціях ШІ може заміняти людей, знижуючи попит на робочу силу.

Георгієва наголошує на тому, що деякі країни можуть стикнутися з ускладненням нерівності через відсутність інфраструктури та кваліфікованої робочої сили для ефективного використання ШІ. Також вона вказує на потенційні можливості для підвищення виробництва та доходів у всьому світі завдяки використанню цієї технології.

За її словами, ШІ також матиме значний вплив на розподіл доходів та можливість швидко знайти роботу. Вплив штучного інтелекту на нерівність доходів і багатства всередині країн може проявлятися через поляризацію у розподілі. Дослідження показують, що ШІ може сприяти швидшому підвищенню продуктивності менш досвідчених працівників. Молоді працівники можуть легше використовувати можливості, в той час як літнім працівникам може бути важко адаптуватися.

Нагадаємо, міністри цифрових технологій країн G7 виступили за те, що їхнім урядам потрібно ухвалити закони для регулювання штучного інтелекту. Голови цих відомств розуміють, що політичні інструменти регулювання ШІ можуть відрізнятися між членами G7, але угода встановлює орієнтир, як основним країнам керувати ШІ на тлі проблем конфіденційності та ризиків безпеки.