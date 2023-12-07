Урядовці Євросоюзу узгодили правила врегулювання систем штучного інтелекту

Після 10 годин обговорення делегати від Європейської комісії, Європарламенту і 27 країн-членів ЄС узгодили набір засобів контроля за системами штучного інтелекту, таких як ChatGPT від OpenAI Inc. і Bard від Google. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Представники країн Євросоюзу розраховують в майбутньому використовувати штучний інтелект для біометричного спостереження в цілях національної безпеки і оборони. Вони пішли на деякі компроміси, щоб досягти фінальної згоди. Цей крок повинен наблизити країни до прийняття більш широкого законодавчого акту, відомого як закон про штучний інтелект.

Як повідомляє Bloomberg, питання щодо використання штучного інтелекту для біометричного спостереження, яке законодавці хочуть заборонити, було одним із найголовніших на переговорах. Політики Євросоюзу запропонували план, згідно якому розробники моделей ШІ повинні підтримувати інформацію про те, як навчаються їх моделі, і маркувати контент, створений за допомогою ШІ.

В чому важливість закону про штучний інтелект

Прийняття закону про штучний інтелект задасть тон регулюванню інструментів ШІ в розвинених країнах. Якщо він буде схвалений, то ЄС стане першим урядом за межами Азії, який накладе жорсткі обмеження на цю технологію.

Нагадаємо, міністри цифрових технологій країн G7 виступили за те, що їхнім урядам потрібно ухвалити закони для регулювання штучного інтелекту. Голови цих відомств розуміють, що політичні інструменти регулювання ШІ можуть відрізнятися між членами G7, але угода встановлює орієнтир, як основним країнам керувати ШІ на тлі проблем конфіденційності та ризиків безпеки.