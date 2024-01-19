Інші обов'язки на робочих місцях через штучний інтелект: про які зміни на ринку праці розповіли вчені і економісти у Давосі

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі головними темами, які хвилює багатьох людей в світі, є штучний інтелект, революція сталого розвитку та перехід на зелену енергетику. Також світ турбує розвиток економіки, її вплив на робочі місця і навички людей. Про розвиток технологій і як штучний інтелект вплине на світову економіку та ринок праці - розповіли економістка, керуюча директорка Всесвітнього економічного форуму Саадія Західі та американський вчений, письменник і винахідник Ерік Бриньольфссон.

Економістка, керуюча директорка Всесвітнього економічного форуму Саадія Західі під час свого виступу в Давосі представила звіт про майбутнє робочих місць на період до 2027 року. Для формування звіту про глобальний ринок праці було опитано понад 800 компаній, які охоплюють майже 11 млн працівників та 40 економік. Також були використані дані Міжнародної організації праці (МОП), яка охоплює 673 млн робочих місць.

Так, згідно з результатами дослідження перехід на зелену енергетику буде позитивним для світу і ринку праці. В процесі переходу будуть втрачені деякі робочі місця, але водночас буде створено набагато більше нових.

Що стосується технологій, то тут картина набагато неоднозначна, каже Саадія. Вона прогнозує, що в світі буде створено ряд нових обов’язків працівників, але деякі ролі будуть витіснені, тому що те, що технології можуть робити зараз, порушить виконання багатьох завдань працівників, а в деяких випадках цілих робочих місць.

Щодо економічних перспектив, то існуюча невизначеність і брак нових інвестицій руйнують довгострокові перспективи, що є найбільшим ризиком для робочих місць у майбутньому.

Загалом, серед 673 млн робочих місць, які було проаналізовано, плинність кадрів спостерігається на рівні 23%. Тож, ймовірно, що зміни на глобальному ринку праці торкнуться приблизно 1/4 всіх робочих місць, а це трохи більше тих, що скорочуються, і трохи менше тих, що зростають.

В цілому ми бачимо картину, коли, грубо кажучи, кількість робочих місць, які зростатимуть, буде майже такою, як і кількість робочих місць, які скорочуватимуться. Але це не є прямим переходом між цими робочими місцями. Саадія Західі економістка, керуюча директорка Всесвітнього економічного форуму

Для прикладу: можуть скоротитися робочі місця касирів у банках або адміністративних асистентів. Натомість збільшиться кількість робочих місць для спеціалістів зі сталого розвитку, вчителів або працівників сільського господарства. Найбільший абсолютний приріст буде в сільському господарстві та освіті.

Отже, це не обов'язково буде прямий перехід між тими робочими місцями, які скорочуються, і тими, які зростають, зауважила Саадія.

Як це вплине на навички людей?

Багато завдань, які ми зараз виконуємо на своїх робочих місцях, майже половина з цих обов’язків зміниться протягом наступних чотирьох років, а це 44% основних навичок, які наразі мають працівники різних галузей. Однак варто зазначити, що це загальний показник, який залежить від конкретної посади.

Крім того, в ході дослідження бізнес виділив навички, які потрібні для розвитку і підвищення кваліфікації працівника:

аналітичне мислення;



творче мислення;

використання штучного інтелекту;

грамотність у сфері технологій великих даних;

користувацький досвід;

стійкість;

гнучкість;

допитливість;

емпатія;

уважність;

навчання впродовж життя.

Саадія Західі додала, що у різних галузях багато процесів автоматизовано, але бізнес повинен ще багато зробити для оцінювання особистих здібностей і продуктивності персоналу, а також збору даних про клієнтів. Водночас є багато робочих місць з низьким потенціалом впливу штучного інтелекту, зокрема це сфера обслуговування і галузь, яка займається розробкою освітніх програм.

Штучний інтелект - помічник чи ворог ринку праці?

Американський вчений, письменник і винахідник Ерік Бриньольфссон вважає, що 2024 рік стане роком реального підвищення продуктивності технологій, зокрема штучного інтелекту (ШІ).

Під час свого докладу він розповів про те, як були проаналізовані 950 професій і в результаті було виявлено, що майже на всі з них певною мірою вплине предиктивний ШІ. При цьому ні одна професія не була повністю автоматизована, а лише мали різний рівень трансформації. Наприклад, професія касира є низкооплачуваною і вона має великий потенціал для трансформації. З іншого боку високооплачувана професія, як-от пілот також має великий потенціал для використання предиктивної аналітики та предиктивного штучного інтелекту.

Якщо поглянути на загальну картину, то є певна закономірність, що на низькооплачуваних роботах, як правило, більше завдань, які підходять для предиктивної аналітики. При цьому вплив ШІ на виконання робочих завдань також може бути не повним, а доповненням. Тобто вплив ШІ на працю може відбуватись різними способами.

Ми вивчали, як у колл-центрі можна використовувати генеративний ШІ, щоб допомогти операторам краще виконувати свою роботу. Через 3-4 місяці вони були в середньому на 14% продуктивнішими і зробили більше дзвінків на годину. Також клієнти мали вищий рівень задоволенності. Ще вдалось помітити, що була меньша плинність кадрів. Тож акціонери, клієнти, працівники - всі були у виграші. І що цікаво, найменш кваліфіковані працівники отримали найбільшу вигоду. Ерік Бриньольфссон американський вчений, письменник і винахідник

Таким чином бізнес може проаналізувати всі завдання в організації і скласти список пріоритетних задач. Так можна визначити, де можна зробити трансформацію і застосувати ШІ для виконання робочих завдань. В іншому випадку бізнес може зробити повну автоматизацію виконання завдань за допомогою ШІ.

За словами Еріка, в світі з’являються нові робочі місця і завдання, але про них керівники компаній ще не думають, адже вони ще не створені. Однак ці завдання виникають органічно, тому можна дозволяти працівникам використовувати технології, щоб вони могли знаходити нові способи виконання завдань.

“Тож, зрештою, те, що ми маємо зараз - це можливість використовувати технології, щоб трансформувати роботу, створити більш високооплачувані робочі місця, і не просто більше робочих місць, а більше хороших робочих місць та мати більш продуктивні компанії, країни і економіку. І я вірю, що 2024 рік стане роком, коли багато чого з цього почне відбуватися, і ми побачимо рух до нової траєкторії розвитку економіки”, - наголошує вчений.