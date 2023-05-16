Аграрний ринок праці відновився на 80% від початку повномасштабного вторгнення - дослідження

Компанія Agrohub спільно з Work.ua провели дослідження ринку праці в агро. Які зараз зарплати у працівників і на що чекати агрокомпаніям і співробітникам надалі, читайте в матеріалі.

У лютому 2022 року на Work.ua було розміщено 2 745 вакансій від агрокомпаній. У березні кількість пропозицій роботи впала в 6 разів до 445 вакансій. Активне відновлення галузі агро спостерігалось влітку, з червня 2022 року (1 159 вакансій) і продовжилось до вересня, коли був зафіксований перший рекорд — 1 641 пропозиція роботи.

Динаміка вакансій в агрогалузі

Агрогалузь активізувалась у перший місяць 2023 року, що, ймовірно, пов’язано із наближенням початку посівних робіт. У березні 2023 року кількість пропозицій роботи в галузі агро сягнула 2 264 вакансії, що становить понад 80% до лютого 2022 року.

Найбільше пропозицій роботи знаходиться в Київській (515 вакансій), Дніпропетровській (209), Львівській (170) Одеській (143), Вінницькій (133) та Черкаській (129) областях.

Статистика відновлення ринку праці в агрогалузі

Чи відчувають дефіцит кадрів агрокомпанії

Згідно з опитуванням Agrohub, в якому взяли участь 14 найбільших агрохолдингів України із загальним земельним банком близько 2 млн гектарів, досить великий дефіцит кадрів, як і до війни, наявний у категоріях механізаторів, робітничих спеціальностей, водіїв та лінійного персоналу. Низький рівень дефіциту кадрів спостерігається на елеваторах.

Чи відчувають дефіцит кадрів агро компанії

Більші компанії відчувають менший дефіцит кадрів, особливо це стосується механізаторів та водіїв. Частково це відбувається через те, що великим компаніям легше отримати бронювання своїх працівників або релокувати їх за потреби в інший регіон. Однак, що стосується виробничих спеціальностей та лінійного персоналу на місцях, то проблеми з дефіцитом кадрів приблизно однакові у різних за розміром компаній.

Дефіцит кадрів в залежності від розміру банку компанії

Це підтверджується і даними щодо найбільш популярних вакансій на Work.ua у цій галузі. Найчастіше шукають менеджерів з продажу, бухгалтерів, механізаторів, водіїв, та агрономів.

Якщо поглянути на конкуренцію шукачів у галузі агро, то під час повномасштабного вторгнення конкуренція зросла в п'ять разів. Роботи було мало, охочих працювати багато, відповідно, вакансії закривались швидше. Станом на березень 2023 року кількість відгуків на вакансію майже досягла довоєнного рівня. Ринок праці знову повертається до шукача. За даними опитування Work.ua, 56% роботодавців уже зазначають, що найм кандидатів став довшим.

Динаміка конкуренції шукачів

Найбільша конкуренція спостерігається за посадами: офіс-менеджер, фінансовий аналітик, юрист, менеджер з персоналу, начальник виробництва . Найменша конкуренція за посадами: ветеринарний лікар, слюсар, ремонтник, електрик, технолог, зоотехнік — менш як 5 відгуків на вакансію на місяць.

У розрізі областей у березні 2023 року найбільша конкуренція шукачів була у Київській, Харківській, Волинській, Одеській та Вінницькій областях — там роботодавцям закривати вакансії вдавалося швидше. Найменша конкуренція шукачів у Чернівецькій, Закарпатській та Кіровоградській областях — там пошук кандидатів може тривати довше.

Чи планують агро компанії скорочувати персонал у 2023-му році

Згідно з результатами дослідження, більшість агро компаній не збираються змінювати чисельність персоналу в поточному році . Майже 30% респондентів планують оптимізацію персоналу на 5-10%. Лише дві з опитаних великих агрокомпаній планують найм співробітників до 5%.

Чи планують агро компанії скорочувати персонал у 2023-му році

Попри дефіцит кадрів на виробничих спеціальностях, серед механізаторів та водіїв, великі компанії не планують змінювати чисельність. А ті, що мають дефіцит кадрів, планують частково розширити свій штат.

Що відбувається з доходами агропрацівників

Понад 80% учасників опитування Agrohub зазначають, що вже підвищили дохід своїм співробітникам. У розрізі спеціальностей також спостерігається зростання доходу в середньому на +15% в порівнянні з 2022 роком. З механізаторами й водіями ситуація інша: більшість отримали вищу надбавку від 15% до 25%, що частково пояснюється дефіцитом цих фахівців.

Розмір зміни доходу персоналу

За аналітикою Work.ua, середня (медіанна) зарплата в Україні протягом 2022 року складала 15 тисяч грн. У лютому 2023 року вперше від повномасштабного вторгнення середня зарплата зросла і тепер складає 16 тисяч гривень.

Медіанна зарплата в аграрній галузі наразі складає 16,5 тисяч грн. Найвищу середню зарплату (від 20 до 30 тисяч гривень) отримують працівники у Миколаївській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Найнижчу (від 13,5 до 15 тисяч гривень) — у Полтавській, Рівненській, Чернігівській, Сумській, Житомирській.

Динаміка медіани зарплат в агрогалузі

Топ-5 не керівних посад із найбільшою медіанною заробітною платою у березні 2023 року:

40 000 грн — водій-міжнародник;

28 750 грн — менеджер з закупівель;

25 000 грн — менеджер ЗЕД;

24 000 грн — механізатор;

23 250 грн — машиніст.

Тоді як найменше, від 9 475 грн до 12 500 грн, заробляють в агрокомпаніях охоронці, обліковці, пакувальники, продавці-консультанти та різноробочі.

Найбільше зростання середньої зарплати від початку 2022 року спостерігається у менеджерів із закупівель, ремонтників, електриків, механізаторів та ветеринарних лікарів.

Посади, в яких найбільше зросли зарплати у березні 2023 року

Результати дослідження демонструють, що ринок очікує зростання фонду оплати праці та активно намагається повернутися на рівень довоєнної активності в плані кадрів. Оцінюючи зміни на ринку праці у 2023 році, більшість опитаних агрокомпаній схильні вважати їх не кардинальними, а помірними. Що своєю чергою може свідчити про те, що вони адаптувалися до воєнних умов існування.

Варто зазначити, що менші бізнеси більшою мірою відчувають зміни — і дефіцит кадрів, і проблеми з логістикою тощо. Іще одним свідченням того, що ринок оговтується, є відновлення навчальних програм, які були призупинені у 2022 році.