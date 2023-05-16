Половина українських біженців в Естонії не мають роботи

В Міністерстві соціальних справ Естонії вважають, що біженці з України "добре зарекомендували себе на ринку праці". Водночас близько 56% українців не працевлаштувалися.

Про це повідомляє ERR.

Таким чином, згідно з аналізом міністерства, роботу змогли знайти 44% українців, які в'їхали до країни після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відомство зауважує, що працевлаштувалися люди віком 20-64 роки.

В середньому в Україні показник працевлаштування біженців з України становить 30%. Водночас в більшості країн українцям виплачують фінансову, щомісячну допомогу. Хоча в деяких країн закінчуються гроші.

До Естонії евакуювалися українці з різним рівнем освіти. Водночас, як звернули увагу у Міністерстві соціальних справ, освіченість не гарантує біженцям роботу, що відповідає їхній кваліфікації. Зазвичай проблеми виникають через незнання мови.

З лютого 2022 року по березнь 2023 року до Естонії в'їхали близько 127 000 українських біженців, 58 000 з них проїхали транзитом. Наразі в Естонії під тимчасовим захистом перебуває понад 40 000 осіб, 58% з яких працездатного віку — від 20 до 64 років.

Раніше повідомлялося, що загалом в країнах Євросоюзу перебуває понад 4 млн біженців з України, п’яту частину яких становлять діти. Водночас лише близько 1,1 млн переселенців з України змогли працевлаштуватися.

Згідно з останнім опитуванням, 33% українських біженця мають оплачувану роботу, а 33% жінок не працюють, тому що їм потрібно дбати про дітей чи літніх/хворих родичів. Більше того, в деяких країнах українці залишаються без обіцяних виплат через бюрократію.