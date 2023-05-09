Зарплати українців в Польщі зросли на сезонній роботі: скільки платять

Станом на початку травня середня заробітна плата українців, які працюють на сезонній роботі в Польщі, зросла на 10% в порівнянні з 2022 роком.

Про це повідомляє аналітичний центр компанії Gremi Personal.

Зростання пов'язане з підняттям мінімальної заробітної плати у Польщі, рівень якої досяг 3410 злотих за місяць (30200 грн). У минулому році показник становив 3100 злотих (27460 грн).

Джерело: Gremi Personal

Уточнюємо, що після відрахування податків мінімальна зарплата становить 23474 грн.

"Польща піднімає рівень мінімальної зарплати двічі на рік, тому у липні цього року ставки збільшаться ще. Попри значний потік людей з України, в Польщі кількість вакансій більша, ніж попит на них. Найпопулярнішою залишається робота в готельно-ресторанній сфері та на збиранні врожаю", — пояснюють аналітики.

Якщо розглядати вакансії, які не пов'язані з сезонністю, найбільше вакансій є у сфері харчової промисловості та логістиці.

Наразі в Польщі проживає близько 2 млн. українців, з них 1,5 млн отримали статус тимчасового захисту. Офіційно працевлаштовано 739 тис українців.

Нагадаємо, що з квітня до середини вересня 2023 року українці зможуть отримувати перекази з Польщі через Western Union в ПриватБанку безкоштовно, якщо такі перекази відправляються через веб та мобільні додатки банків Bank Pekao, PKO Bank Polski та Santander Bank.