- Категорія
- Робота
- Дата публікації
-
Зарплати українців в Польщі зросли на сезонній роботі: скільки платять
Станом на початку травня середня заробітна плата українців, які працюють на сезонній роботі в Польщі, зросла на 10% в порівнянні з 2022 роком.
Про це повідомляє аналітичний центр компанії Gremi Personal.
Зростання пов'язане з підняттям мінімальної заробітної плати у Польщі, рівень якої досяг 3410 злотих за місяць (30200 грн). У минулому році показник становив 3100 злотих (27460 грн).
Уточнюємо, що після відрахування податків мінімальна зарплата становить 23474 грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Польща піднімає рівень мінімальної зарплати двічі на рік, тому у липні цього року ставки збільшаться ще. Попри значний потік людей з України, в Польщі кількість вакансій більша, ніж попит на них. Найпопулярнішою залишається робота в готельно-ресторанній сфері та на збиранні врожаю", — пояснюють аналітики.
Якщо розглядати вакансії, які не пов'язані з сезонністю, найбільше вакансій є у сфері харчової промисловості та логістиці.
Наразі в Польщі проживає близько 2 млн. українців, з них 1,5 млн отримали статус тимчасового захисту. Офіційно працевлаштовано 739 тис українців.
Нагадаємо, що з квітня до середини вересня 2023 року українці зможуть отримувати перекази з Польщі через Western Union в ПриватБанку безкоштовно, якщо такі перекази відправляються через веб та мобільні додатки банків Bank Pekao, PKO Bank Polski та Santander Bank.