Зарплаты украинцев в Польше выросли на сезонной работе: сколько платят

По состоянию на начало мая средняя заработная плата украинцев, работающих на сезонной работе в Польше, выросла на 10% по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает аналитический центр компании Gremi Personal.

Рост связан с поднятием минимальной заработной платы в Польше, уровень которой достиг 3410 злотых в месяц (30200 грн). В прошлом году показатель составил 3100 злотых (27 460 грн).

Источник: Gremi Personal

Уточняем, что после вычета налогов минимальная зарплата составляет 23 474 грн.

"Польша поднимает уровень минимальной зарплаты дважды в год, поэтому в июле этого года ставки увеличатся еще. Несмотря на значительный поток людей из Украины, в Польше количество вакансий больше, чем спрос на них. Самым популярным остается работа в гостинично-ресторанной сфере и на уборке урожая", – объясняют аналитики.

Если рассматривать вакансии, не связанные с сезонностью, больше всего предложений в сфере пищевой промышленности и логистике.

В настоящее время в Польше проживает около 2 млн украинцев, из них 1,5 млн получили статус временной защиты. Официально трудоустроено 739 тыс украинцев.

Напомним, что с апреля по середину сентября 2023 года украинцы смогут получать переводы из Польши через Western Union в ПриватБанке бесплатно, если такие переводы отправляются через веб и мобильные приложения банков Bank Pekao, PKO Bank Polski и Santander Bank.