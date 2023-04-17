Переводы из Польши в Украину через Western Union стали бесплатными для клиентов ПриватБанка

С апреля до середины сентября 2023 года украинцы смогут получать переводы из Польши через Western Union в ПриватБанке бесплатно. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба госбанка.

Комиссия не будет сниматься, если такие переводы отправляются через веб- или мобильные приложения банков Bank Pekao, PKO Bank Polski и Santander Bank. Также компания уничтожила тарифы и обменный курс на отправку переводов Western Union через отделения всех банков Польши.

Получить перевод Western Union в ПриватБанке можно в долларах США, гривне и евро через Приват24, терминалах самообслуживания, банкоматах, через сервисный центр банка по телефону 3700 или чат онлайн, а также в отделениях банка.

Как отправить перевод Western Union через приложение Bank Pekao

Требуется иметь счет в Bank Pek, который можно открыть в любом отделении банка, на сайте или в приложении PeoPay. После этого необходимо авторизироваться в Pekao24 и перейти в раздел оплаты, где выбрать соответствующий раздел.

Как отправить перевод Western Union через приложение PKO Bank Polski

Сначала нужно авторизироваться в приложении банка или на сайте. После этого - перейти в меню "Платежи", затем в "Другие операции", где выбрать "Western Union".

В соответствующих строках нужно ввести Ф.И.О., сумму, валюту и страну получателя. Пользователи получают подтверждение с номером MTCN, который необходимо передать получателю.

Как отправить перевод Western Union через приложение Santander Bank

Чтобы отправить перевод, нужно перейти на сайт банка по ссылке или воспользуйтесь мобильным приложением для iOS и Android. И совершить аналогичные действия, как с другими банками.

Ранее украинцам предоставили возможность получать международные переводы от клиентов ведущего европейского финансового сервиса Paysera на карты или счета в ПриватБанке через систему PrivatMoney.

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