Українці зможуть отримувати міжнародні перекази від Paysera на картки ПриватБанку

Українці відтепер зможуть отримувати міжнародні перекази від клієнтів провідного європейського фінансового сервісу Paysera на картки чи рахунки в ПриватБанку через систему PrivatMoney.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Як підкреслюють у фінустанові, партнерство банку з Paysera допомагає і суттєво спрощує отримання фінансової підтримки від родичів і близьких, які зараз проживають та працюють в ЄС.

Швидкі міжнародні перекази до України можуть надсилати у євро фізичні особи, ідентифіковані клієнти Paysera зі своїх поточних або карткових рахунків Paysera з усіх країн світу (крім заборонених).

Для успішного здійснення переказу відправник має вказати IBAN одержувача в ПриватБанку (отримувач переказу може його отримати за 2 кліки у власному Приват24).

Такий переказ буде автоматично зараховано на картку клієнта.

Якщо одержувач отримав контрольний номер переказу PrivatMoney, то переказ доступний до виплати в Приват24, ТСО, банкоматі, відділенні та через підтримку 3700 або чат онлайн.

ДОВІДКА:

Paysera - європейська фінтех-компанія, яка надає швидкі грошові перекази, фінансові послуги та має більше 1 мільйона завантажень мобільного додатку. На сьогодні рахунки Paysera мають понад 74 тисяч громадян України.

Нагадаємо, ПриватБанк зробив безкоштовними протягом березня-липня перекази на власну картку з карток польських та німецьких банків у "Приват24".

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