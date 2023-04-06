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Украинцы смогут получать международные переводы от Paysera на карты ПриватБанка
Украинцы теперь смогут получать международные переводы от клиентов ведущего европейского финансового сервиса Paysera на карты или счета в ПриватБанке через систему PrivatMoney.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Как подчеркивают в финучреждении, партнерство банка с Paysera помогает и существенно упрощает получение финансовой поддержки от родственников и близких, которые сейчас проживают и работают в ЕС.
Быстрые международные переводы в Украину могут посылать в евро физические лица, идентифицированные клиентами Paysera со своих текущих или карточных счетов Paysera из всех стран мира (кроме запрещенных).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для успешного осуществления перевода отправитель должен указать IBAN получателя в ПриватБанке (получатель перевода может получить его за 2 клика в собственном Приват24).
Такой перевод будет автоматически зачислен на карту клиента.
Если получатель получил контрольный номер перевода PrivatMoney, то перевод доступен к выплате в Приват24, банкомате, отделении и через поддержку 3700 или чат онлайн.
СПРАВКА:
Paysera – европейская финтех-компания, предоставляющая быстрые денежные переводы, финансовые услуги и имеющая более 1 миллиона загрузок мобильного приложения. На сегодняшний день счета Paysera имеют более 74 тысяч граждан Украины.
Напомним, ПриватБанк сделал бесплатными в течение марта-июля переводы на собственную карту с карт польских и немецких банков в "Приват24".
Источник фото: ua.depositphotos.com