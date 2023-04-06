Украинцы смогут получать международные переводы от Paysera на карты ПриватБанка

Украинцы теперь смогут получать международные переводы от клиентов ведущего европейского финансового сервиса Paysera на карты или счета в ПриватБанке через систему PrivatMoney.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Как подчеркивают в финучреждении, партнерство банка с Paysera помогает и существенно упрощает получение финансовой поддержки от родственников и близких, которые сейчас проживают и работают в ЕС.

Быстрые международные переводы в Украину могут посылать в евро физические лица, идентифицированные клиентами Paysera со своих текущих или карточных счетов Paysera из всех стран мира (кроме запрещенных).

Для успешного осуществления перевода отправитель должен указать IBAN получателя в ПриватБанке (получатель перевода может получить его за 2 клика в собственном Приват24).

Такой перевод будет автоматически зачислен на карту клиента.

Если получатель получил контрольный номер перевода PrivatMoney, то перевод доступен к выплате в Приват24, банкомате, отделении и через поддержку 3700 или чат онлайн.

СПРАВКА:

Paysera – европейская финтех-компания, предоставляющая быстрые денежные переводы, финансовые услуги и имеющая более 1 миллиона загрузок мобильного приложения. На сегодняшний день счета Paysera имеют более 74 тысяч граждан Украины.

Напомним, ПриватБанк сделал бесплатными в течение марта-июля переводы на собственную карту с карт польских и немецких банков в "Приват24".

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