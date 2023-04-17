Перекази з Польщі в Україну через Western Union стали безкоштовними для клієнтів ПриватБанку

З квітня до середини вересня 2023 українці зможуть отримувати перекази з Польщі через Western Union в ПриватБанку безкоштовно. Про це 17 квітня повідомила пресслужба держбанку.

Комісія не зніматиметься, якщо такі перекази відправляються через веб- або мобільні додатки банків Bank Pekao, PKO Bank Polski та Santander Bank. Також компанія знищила тарифи та курс обміну на відправку переказів Western Union через відділення всіх банків Польщі.

Отримати переказ Western Union в ПриватБанку можна у доларах США, гривні та євро в через Приват24, терміналах самообслуговування, банкоматах, через сервісний центра банку за телефоном 3700 або чат онлайн, а також у відділеннях банку.

Як надіслати переказ Western Union через додаток Bank Pekao

Потрбіно мати рахунок у Bank Pek, який можна відкрити в будь-якому відділенні банку, на сайті або в додатку PeoPay. Після потрібно авторизуватися в Pekao24 та перейти у розділ оплати, де обрати відповідний розділ.

Як надіслати переказ Western Union через додаток PKO Bank Polski

Спочатку потрібно авторизуватися в додатку банку або на сайті. Після цього — перейти у меню "Платежі", потім в "Інші операції", де обрати "Western Union".

У відповідних рядках потрібно ввести П.І.Б., суму, валюту та країну одержувача. Користувачі отримаєте підтвердження з номером MTCN, який потрібно передати одержувачу.

Як надіслати переказ Western Union через додаток Santander Bank

Щоб надіслати переказ, потрібно перейти на сайт банку за посиланням або скористайтеся мобільним додатком для iOS та Android. І здійснити аналогічні дії, як з іншими банками.

Раніше українцям надали можливість отримувати міжнародні перекази від клієнтів провідного європейського фінансового сервісу Paysera на картки чи рахунки в ПриватБанку через систему PrivatMoney.

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