Настроения заметно поменялись. Стало известно, сколько беженцев вернутся в Украину из Польши (ИНФОГРАФИКА)

Настроения украинских беженцев в Польше относительно возвращения в Украину за последние полгода изменились. Около 40% хотят остаться в Польше, а 55% планируют вернуться домой.

Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Аналитический центр в марте провел опрос, в котором приняли участие 1270 украинцев, которые находятся в Польше от 24 февраля.

По результатам опроса, 38% украинских беженцев останутся в Польше, 7% планируют переехать из Польши в другую страну, 55% вернутся в Украину.

Инфографика: Gremi Personal.

Из них 82% украинцев, которые планируют возвращаться, говорят, что приедут в Украину после победы. 8% сказали, что собираются домой уже этой весной, 6% планируют вернуться летом и 4% – осенью.

Инфографика: Gremi Personal.

Как отмечается, настроения украинцев заметно изменились. В октябре 2022 года всего 17% респондентов ответили, что не планируют возвращаться в Украину, 22,4% преследовали цель поехать домой в ближайшие 3 месяца, 35% готовились остаться в Польше минимум на год и 25,6% планировали вернуться как только закончится война.

"Количество украинцев, которые не планируют возвращаться домой, выросло вдвое за полгода. Это может свидетельствовать о ряде факторов. Некоторым людям уже некуда возвращаться, в основном, это люди с Востока и Юга Украины, чьи дома уничтожены российскими оккупантами. Многие уже адаптировались в Польше, устроились на работу и отдали детей в польские школы. Некоторые женщины построили отношения с поляками и уже не хотят раставаться" - отметила Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

В агентстве также отмечают, что важный фактор, который повлиял на планы украинцев остаться – открытие украинских бизнесов в Польше.

Так, начиная со второй половины 2022 года, более 10 тысяч украинских компаний открылись в Польше, которые стремятся нанимать на работу украинцев. Следовательно, у высококвалифицированных специалистов, которые из-за войны были вынуждены работать на простых работах, появляется возможность занимать хорошие должности и получать польские зарплаты.

Большинство украинцев, которые находятся в Польше длительное время, изучают или уже выучили польский язык, что также открывает новые горизонты на рынке трудоустройства.

Опрос, который проводился в марте 2023 года, показывает, что только 10% украинцев не стремятся выучить польский язык, столько же сказали, что уже выучили его в совершенстве. 30% респондентов могут свободно общаться, а 50% – в процессе изучения, но признаются, что им трудно дается.

Польша приняла больше украинцев среди всех стран с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. Там живет около 2 миллионов украинцев. Идентификационный номер PESEL получили 1,5 миллиона граждан Украины. А по данным управления социального страхования ZUS официально трудоустроены уже 739 тысяч украинцев.