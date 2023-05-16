У половины украинских беженцев в Эстонии нет работы

В Министерстве социальных дел Эстонии считают, что беженцы из Украины "хорошо зарекомендовали себя на рынке труда". В то же время, около 56% украинцев не трудоустроились.

Об этом сообщает ERR.

Таким образом, согласно анализу министерства, работу смогли найти 44% украинцев, въехавших в страну после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ведомство отмечает, что трудоустроились люди в возрасте 20-64 лет.

В среднем по Украине показатель трудоустройства беженцев из Украины составляет 30%. В то же время в большинстве стран украинцам выплачивают финансовую, ежемесячную помощь. Хотя у некоторых стран заканчиваются деньги.

В Эстонию эвакуировались украинцы с разным уровнем образования. В то же время, как обратили внимание в Министерстве социальных дел, образованность не гарантирует беженцам работу, отвечающую их квалификации. Обычно проблемы возникают из-за незнания языка.

С февраля 2022 по март 2023 в Эстонию въехали около 127 000 украинских беженцев, 58 000 из них проехали транзитом. В настоящее время в Эстонии под временной защитой находятся более 40 000 человек, 58% из которых трудоспособного возраста — от 20 до 64 лет.

Ранее сообщалось, что всего в странах Евросоюза находятся более 4 млн беженцев из Украины, пятую часть которых составляют дети. В то же время только около 1,1 млн переселенцев из Украины смогли трудоустроиться.

Согласно последнему опросу, 33% украинских беженца имеют оплачиваемую работу, а 33% женщин не работают, потому что им нужно заботиться о детях или пожилых/больных родственниках. Более того, в некоторых странах украинцы остаются без обещанных выплат из-за бюрократии.