Цього року Харківщина збільшила посівну площу - наскільки зросли показники

На Харківщині цього року засіють на 20% більше площі, ніж в 2022 році. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

Йдеться про 634 тис. га землі, яку планують засіяти.

Наразі аграрії впоралися з понад третиною робіт: вже засіяли більше 230 тис. га посівних площ.

“На жаль, більше 570 тис. га посівних площ області не можуть бути задіяними цього року, через замінування окупантами. Але на тих полях, які вже досліджені піротехніками, посівна відбувається”, - написав Олег Синєгубов.

На Харківщині триває весняно-посівна кампанія, під час якої сіють яру пшеницю, соняшник, кукурудзу, гречку та сою.

За інформацією британської розвідки, найбільш постраждалими від замінування регіонами є Херсонська та Харківська області – території, які раніше були окуповані Росією.

Загальна площа забрудненої вибухонебезпечними предметами частини України оцінюється в 174 тисячі квадратних кілометрів. Фактично ж безпосередньо забруднених територій може виявитись близько 10% від згаданої площі. Уряд затвердив план розмінування лише 4,7 тисячі гектарів земель сільгосппризначення.

В квітні в Мінагрополітики повідомили, що українські сільгоспвиробники на контрольованій Україною території вже посіяли 1 млн 368 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.

За прогнозами Мінагрополітики, цьогоріч Україна зможе засіяти майже стільки ж площ, що й торік. Це дозволить виростити мінімум удвічі більше, ніж споживають українці, а також зберегти експортний потенціал агросектору на рівні попереднього року – понад $ 20 млрд.