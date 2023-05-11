В Мінагро розповіли, наскільки зросла ціна на землю з початку року

Впродовж січня-квітня було укладено 13 тис. угод купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення. Середня ціна зросла приблизно на 20%. Як повідомило агентство Інтерфакс-Україна, про це під час пресконференції розповів заступник міністра агрополітики з питань цифровізації Денис Башлик.

Заступник міністра наводить приклад: якщо у Львівській області на початку травня поточного року середня вартість 1 га сільськогосподарських угідь була 162 тис. грн., то у момент відкриття ринку вона становила 51 тис. грн.

На Київщині за цей час ціна зросла з 48 тис. грн до 148 тис. грн за га.

“Навіть якщо прибрати фактор інфляції, ми бачимо, зростання (цін) триває. Але в регіонах, які розміщені близько до бойових дій, такого зростання немає", - зазначив він на пресконференції.

У Чернігівській області один га землі, в середньому, коштує 23 тис. грн. До повномасштабного вторгнення його вартість сягала 16-17 тис. грн.

"У 2021 році в Україні було укладено 66 тис. угод купівлі-продажу землі на загальну площу 153 тис. га. У 2022 році таких угод було 53 тис., водночас ринок фактично не працював майже пів року через обмеження доступу до реєстрів", - додав заступник міністра.

Ринок землі в Україні почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи право купувати та продавати земельні ділянки сільгосппризначення мають лише фізособи країни.

Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи.

Додамо, з початку року українські аграрії отримали майже 30 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток господарств.

За державною програмою “Доступні кредити 5-7-9” 4,5 тисяч агропідприємств отримали 16,6 мільярдів гривень.

Зазначимо, близько 30% території України, а саме 174 тис. км2 є потенційно небезпечними через замінування. На половині з них розташовані землі сільськогосподарського призначення.

В Україні розпочали системну реалізацію плану з розмінування земель сільськогосподарського призначення в 9 регіонах України, постраждалих від широкомасштабного вторгнення. Передбачається обстеження та в разі необхідності розмінування понад 470 тисяч 854 гектарів земель.