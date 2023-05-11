В Минагро рассказали, насколько выросла цена на землю с начала года

За январь-апрель было заключено 13 тыс. сделок купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения. Средняя цена выросла примерно на 20%. Как сообщило агентство Интерфакс-Украина, об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель министра агрополитики по вопросам цифровизации Денис Башлык.

Замминистра приводит пример: если во Львовской области в начале мая текущего года средняя стоимость 1 га сельскохозяйственных угодий была 162 тыс. грн., то в момент открытия рынка она составляла 51 тыс. грн.

В Киевской области за это время цена выросла с 48 тыс. грн до 148 тыс. грн за га.

“Даже если убрать фактор инфляции, мы видим, что рост (цен) продолжается. Но в регионах, расположенных близко к боевым действиям, такого роста нет", - отметил он на пресс-конференции.

В Черниговской области один гектар земли, в среднем, стоит 23 тыс. грн. До полномасштабного вторжения его стоимость достигала 16-17 тыс. грн.

"В 2021 году в Украине было заключено 66 тыс. сделок купли-продажи земли на общую площадь 153 тыс. га. В 2022 году таких сделок было 53 тыс., в то же время рынок фактически не работал почти пол года из-за ограничения доступа к реестрам", - добавил замминистра.

Рынок земли в Украине заработал 1 июля 2021 года. На первом этапе реформы право покупать и продавать земельные участки сельхозназначения имеют только физлица страны.

Право покупать землю сельхозназначения 1 января 2024 г. получат юридические лица.

С начала года украинские аграрии получили почти 30 миллиардов гривен банковских кредитов на развитие хозяйств.

По государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" 4,5 тысячи агропредприятий получили 16,6 миллиардов гривен.

Отметим, около 30% территории Украины, а именно 174 тыс. км2 потенциально опасны из-за заминирования. На половине из них расположены земли сельскохозяйственного назначения.

В Украине приступили к системной реализации плана по разминированию земель сельскохозяйственного назначения в 9 регионах Украины, пострадавших от широкомасштабного вторжения. Предусматривается обследование и при необходимости разминирования более 470 854 гектаров земель.