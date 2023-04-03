На разминирование сельскохозяйственных земель требуется 1,5 млрд долларов

Около 30% территории Украины, а именно 174 тыс. км2 потенциально опасны из-за заминирования. На половине из них расположены земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

Там подчеркивают, что такая сложная ситуация с заминированием земель представляет существенную угрозу работе аграрного бизнеса, создает риски для жизни аграриев и приводит к потере инвестиций и возможностям модернизации агросектора.

Каждый день специальные службы обследуют около 70 га земли. Сегодня к гуманитарному разминированию привлечены 144 группы неправительственных организаций общей численностью около 600 специалистов, работающих на всех территориях, кроме зоны ведения боевых действий и прилегающих к линии столкновения территорий.

"Фактически загрязненных территорий может оказаться около 10% от упомянутых 174 тыс. км 2, однако идентификация непосредственно опасных участков является длительным и дорогостоящим процессом. Чтобы ускорить этап нетехнического обследования уже сейчас Минэкономики вместе с Минагрополитики и программой ПРООН проводят пилотный проект в Киевской области с использованием современных дронов для обследования территорий", - напоминают в ЕБА.

Примечательно, что ориентировочная стоимость нетехнического обследования одного гектара может составлять 5-7 тыс. грн, однако в условиях высокого спроса и недостаточного количества специалистов стоимость разминирования гектара может превышать стоимость самой земли.

"Изменить эту ситуацию можно благодаря увеличению количества операторов и специалистов на рынке противоминной деятельности. На создание оператора противоминной деятельности требуется минимум пол года – 4 месяца (400 часов) обучения саперов и 2-3 месяца сертификации компании", - подчеркивают в ЕБА.

По мнению специалистов, ситуация замедляется из-за того, что в Украине только два органа предоставляют соответствующую сертификацию – при Минобороны и ГСЧС – и только три центра проводят обучение саперов.

Ориентировочная стоимость оборудования одной группы саперов из 10 человек – 100-150 тыс. долларов. В скором времени в Украине может появиться еще 40 компаний-операторов противоминной деятельности, ведь именно столько проходят сертификацию и обучение специалистов.

"В настоящее время в межведомственной рабочей группе по разминированию, которая координируется Минэкономики, приоритетным планом определено 470 тыс. га потенциально загрязненных земель сельскохозяйственного назначения - в первую очередь, мероприятия по обследованию будут проходить на землях, где выращиваются овощные культуры, вторая очередь - пашня и зерновые культуры, третья – все другие земли сельскохозяйственного назначения. Сбор информации ведется через областные военные администрации, которые имеют собственные данные, а также собирают информацию от аграриев. В то же время, только приоритетное разминирование с/х земель будет стоить около 1,5 млрд долларов, по данным Всемирного банка", – подчеркнули в ЕБА.

Отметим, в Украине приступили к системной реализации плана по разминированию земель сельскохозяйственного назначения в 9 регионах Украины, пострадавших от широкомасштабного вторжения. Предусматривается обследование и при необходимости разминирования более 470 854 гектаров земель.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует до середины мая расчистить по меньшей мере 30-40% заминированных сельскохозяйственных земель Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.