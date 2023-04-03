На розмінування сільськогосподарських земель потрібно 1,5 млрд доларів

Близько 30% території України, а саме 174 тис. км2 є потенційно небезпечними через замінування. На половині з них розташовані землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

Там наголошують, що така складна ситуація із замінуванням земель становить суттєву загрозу роботі аграрного бізнесу, створює ризики для життя аграріїв і призводить до втрати інвестицій та можливостей для модернізації агросектору.

Щодня спеціальні служби обстежують близько 70 га землі. Сьогодні до гуманітарного розмінування залучені 144 групи неурядових організацій загальною чисельністю близько 600 фахівців, що працюють на усіх територіях, окрім зони ведення бойових дій та прилеглих до лінії зіткнення територій.

"Фактично забруднених територій може виявитись близько 10% від згаданих 174 тис. км2, однак ідентифікація безпосередньо небезпечних ділянок є тривалим та дороговартісним процесом. Щоб прискорити етап нетехнічного обстеження вже зараз Мінекономіки разом з Мінагрополітики та програмою ПРООН проводять пілотний проєкт у Київській області з використанням сучасних дронів для обстеження територій", - нагадують в ЄБА.

Зауважується, що орієнтовна вартість нетехнічного обстеження одного гектару може складати 5-7 тис грн, однак в умовах високого попиту і недостатньої кількості спеціалістів вартість розмінування гектару може перевищувати вартість самої землі.

"Змінити цю ситуацію можна завдяки збільшенню кількості операторів та фахівців на ринку протимінної діяльності. На створення оператора протимінної діяльності потрібно мінімум пів року – 4 місяці (400 годин) навчання саперів та 2-3 місяці сертифікації компанії", - підкреслюють в ЄБА.

На думку фахівців, ситуація уповільнюється через те, що наразі в Україні тільки два органи надають відповідну сертифікацію – при Міноборони та ДСНС – і тільки три центри проводять навчання саперів. Орієнтовна вартість обладнання однієї групи саперів з 10 людей – 100-150 тис. доларів. Незабаром в Україні може з’явитися ще 40 компаній-операторів протимінної діяльності, адже саме стільки наразі проходять сертифікацію та навчання фахівців.

"Наразі в міжвідомчій робочій групі з розмінування, яка координується Мінекономіки, пріоритетним планом визначено 470 тис. га потенційно забруднених земель сільськогосподарського призначення – в першу чергу, заходи з обстеження відбуватимуться на землях, де вирощуються овочеві культури, друга черга – рілля та зернові культури, третя – усі інші землі сільськогосподарського призначення. Збір інформації ведеться через обласні військові адміністрації, які мають власні дані, а також збирають інформацію від аграріїв. Водночас, тільки пріоритетне розмінування с/г земель вартуватиме близько 1,5 млрд доларів, за даними Світового банку", - підкреслили в ЄБА.

Зазначимо, в Україні розпочали системну реалізацію плану з розмінування земель сільськогосподарського призначення в 9 регіонах України, постраждалих від широкомасштабного вторгнення. Передбачається обстеження та в разі необхідності розмінування понад 470 тисяч 854 гектарів земель.

В свою чергу Міністерство аграрної політики та продовольства України планує до середини травня розчистити щонайменше 30-40% замінованих сільськогосподарських земель Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.