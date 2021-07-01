В Украине вступил в силу закон о рынке земли

С 1 июля в Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной Радой в конце марта 2020 года и положивший конец мораторию, действовавшему с 2001 года.

Закон предоставляет владельцам участков (паев) право на их продажу: до этого землю в Украине можно было лишь передавать сельхозземли в аренду путем заключения долгосрочных договоров.

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До 2024 года оборот сельхозземель будет осуществляться между гражданами Украины из расчета не более 100 га "в одни руки", а с 2024 года — с участием юридических лиц, созданных по законодательству Украины, но с определенными ограничениями. При этом с 2024 года будет разрешена консолидация сельхозземель гражданами и юрлицами в размере до 10 тысяч га.

При этом установлен запрет на покупку долей в компаниях, которые будут владеть землей. Предусмотрено, что эта норма может быть отменена лишь по итогам референдума.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль накануне отметил в своем Telegram-канале, что земельная реформа стала одной из важнейших и самых ожидаемых в истории независимой Украины.

"Украинцы станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться. Это то, что закреплено в Конституции, но фактически было невозможным из-за действия моратория. Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли", — заявил он.

По словам главы правительства, введение рынка земли является важным шагом для защиты прав украинского фермерства, поскольку преимущественное право на выкуп участка получают аграрии, которые уже их арендуют.

Шмыгаль отметил, что земельная реформа также предусматривает создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, благодаря чему кредит смогут получить даже малые фермеры, которые обрабатывают землю до 500 га и которые не имеют кредитной истории.

"Кроме того, для покупки земли нужно официально показать свои средства. Все транзакции будут идти через банк. Все договоры будут проверяться нотариусами. Министерство аграрной политики уже начало информационную кампанию по разъяснению преимуществ и деталей работы рынка земли. Поэтому наши граждане смогут получить все ответы на свои вопросы", — добавил он.

Напомним, что недавно премьер прогнозировал, что в течение первых трех-пяти лет работы рынка земли цена на нее возрастет минимум вдвое, а местные бюджеты от управления земельными ресурсами смогут увеличить поступления на 12 млрд грн.

В свою очередь, министр аграрной политики Роман Лещенко на своей странице в Facebook напомнил, что для того, чтобы иметь возможность продать земучасток, необходимо соблюсти ряд формальностей.

В частности, участку должен быть присвоен кадастровый номер. Если же его нет, следует обратиться к разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре и зарегистрировать участок в государственном земельном кадастре с присвоением ему номера.

Также владельцы паев должны иметь оформленное право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Для регистрации права, в случае если это не сделано, следует обращаться к исполнительным органам сельских, поселковых и городских советов, к нотариусу или в центр админуслуг.

Для регистрации права собственности нужно подготовить выписку из земельного кадастра, копию и оригинал паспорта и идентификационного номера, подтверждение уплаты административного сбора, документ о правах на участок (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство). После регистрации права собственности на землю следует получить бумажную или электронную выписку из Государственного реестра прав.

Напомним также, что 16 июня Кабинет министров утвердил правила для нотариусов, которые будут проверять тех, кто покупает землю.