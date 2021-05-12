64% украинцев проголосовали бы против рынка земли на референдуме — опрос

54% украинцев готовы проголосовать против введения рынка земель сельхозназначения в Украине в случае проведения референдума по этому вопросу, 34% проголосовали бы "за", еще 10% с ответом затрудняются, а 6% на такой референдум не пошли бы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". При этом среди определившихся граждан 64% проголосовали бы против рынка земли, а 36% — за.

В частности, введение рынка земли поддерживают 53% сторонников "Слуги народа" и относительное большинство в 46% сторонников "Силы и чести". В электорате остальных основных партий преобладают противники этой идеи. В частности, среди избирателей "Батькивщины" таковых 63%, Радикальной партии — 66%, Партии Шария — 71%, "Оппозиционной платформы — За жизнь" — 79%.



В то же время на отдельный вопрос о готовности принять участие в таком референдуме лишь 58% ответили, что однозначно готовы. Еще 17%, скорее, пошли бы на него, чем нет, а 8% — скорее, не пошли бы. 12% однозначно не хотят принимать участие в таком гипотетическом референдуме, а 5% затруднились с ответом.

Наибольшую готовность пойти на референдум декларируют сторонники "Силы и чести" — 90%, в электорате остальных партий их заметно меньше — от 61% до 71%. При этом лишь 51% избирателей Радикальной партии точно приняли бы участие в плебисците.



Кроме того, опрос показал небольшое уменьшение поляризации мнений украинцев за полтора года по вопросу о предоставлении иностранцам права покупать землю в Украине. Если в сентябре 2019 года противников этой идеи был 81% при 13% сторонников, то в апреле 2021 года соотношение стало 79% на 15%. Остальные 6% по-прежнему с позицией затрудняются.

При этом абсолютное большинство у противников продажи земли иностранцам наблюдается в электорате всех основных политсил, но меньше всего таковых, опять-таки, среди сторонников "Слуги народа" (71%), а больше всего среди сторонников "Батькивщины" и РПЛ (по 87%), Партии Шария (93%) и ОПЗЖ (97%).



Однако более чем за полтора года немного выросло и число сторонников проведения референдума — с 77% до 79%. Число противников с сентября 2019 года сократилось с 17% до 16%, не определившихся — с 9% до 7%.

Больше всего сторонников референдума среди избирателей ОПЗЖ (91%) и Партии Шария (84%), меньше всего — у электората "Европейской солидарности" (67%). У остальных партий уровень поддержки почти одинаковый — 76-81%.



В целом лишь 46% опрошенных много слышали о том, что с 1 июля в Украине должен заработать рынок земли. Еще 32% что-то слышали об этом, а 22% оказались вообще не в курсе.

Лучше всего по этой теме осведомлены избиратели "Силы и чести" — много о ней слышали 66% респондентов, а хуже всего — избиратели "Батькивщины" и РПЛ (ориентируются в ней лишь по 43% таких опрошенных при, соответственно, 25% и 26% тех, кто о введении рынка земли даже не слышал).



Главным ответственным за принятие решения о введении оборота сельхозземель 32% респондентов назвали президента, еще 32% — Верховную Раду, 12% — Кабинет министров. При этом 19% с ответом затруднились, а 5% назвали кого-то другого.

Наибольшую ответственность на Владимира Зеленского возлагают сторонники Партии Шария (среди них таковых 62%), а на Раду — сторонники пропрезидентской "Слуги народа" (38% при 35% считающих все же ответственным президента). Правительство же считают наиболее повлиявшим на это решение 27% сторонников "Украинской стратегии" экс-премьера Владимира Гройсмана (но относительное их большинство в 34% все же считает основным инициатором президента).



Опрос проводился 23-27 апреля методом личного формализованного интервью среди 2000 респондентов во всех подконтрольных Украине областях. Ошибка репрезентативности исследования с вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

Напомним также, что 28 апреля Рада приняла закон, предусматривающий упразднение государственной экспертизы документации на землю и снятие ограничений для иностранцев на покупку земли. При этом принятие документа прошло "тихо", без сколько-нибудь заметных скандалов и протестов.