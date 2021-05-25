В первые годы работы рынка земли цена на участки вырастет вдвое — Шмыгаль

В течение первых 3-5 лет работы рынка земли цена на нее возрастет минимум вдвое, а местные бюджеты от управления земельными ресурсами смогут увеличить поступления на 12 млрд грн.

Об этом заявил на форуме "Украина 30. Земля" премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Около 7 млн украинцев, имеющих в собственности земельные участки, последние 20 лет не могли законно продать свои земли, а также не получали справедливую стоимость аренды, которая в Украине в несколько раз ниже, чем в других странах Европы", — заявил глава правительства.

По результатам оценок экспертов, продолжил премьер, ожидается рост цены на землю минимум вдвое в течение первых 3-5 лет работы рынка.

Шмыгаль также отметил низкую производительность сельхозземель в Украине, ведь мораторий блокировал возможность работы с высокомаржинальными культурами и "длинными" инвестициями.

Он добавил, что мелкие и средние фермеры получат первоочередное право выкупа земли в случае продажи своего пая землевладельцем. Со своей стороны государство обеспечит агропроизводителей доступными финансовыми ресурсами для приобретения земли.

Часть этих инструментов уже работает, добавил чиновник, а часть заработает вскоре после принятия парламентом закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Относительно земельных аукционов Шмыгаль подчеркнул, что община получает возможность самостоятельно организовывать их и получать максимальные поступления в свои бюджеты.

"Сегодня средняя плата за аренду составляет около 7%, и успешный опыт проведения земельных аукционов предыдущих лет показал, что средняя ставка завершения таких аукционов может составлять 18% от нормативной денежной оценки земель. То есть потенциал увеличения поступлений в местные бюджеты от эффективного управления земельными ресурсами, переданными общинам, составляет до 12 млрд грн", — подытожил он.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о проведении земельной децентрализации, а также заявил, что за время моратория на продажу земли некоторые политики и бизнесмены украли у государства земли площадью почти в 2 полуострова Крым.

Напомним, Верховная Рада на заседании 18 мая поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2195, которым регулируется проведение электронных земельных аукционов.