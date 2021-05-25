В первые годы работы рынка земли цена на участки вырастет вдвое — Шмыгаль

В течение первых 3-5 лет работы рынка земли цена на нее возрастет минимум вдвое, а местные бюджеты от управления земельными ресурсами смогут увеличить поступления на 12 млрд грн.
Об этом заявил на форуме "Украина 30. Земля" премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Около 7 млн украинцев, имеющих в собственности земельные участки, последние 20 лет не могли законно продать свои земли, а также не получали справедливую стоимость аренды, которая в Украине в несколько раз ниже, чем в других странах Европы", — заявил глава правительства.
По результатам оценок экспертов, продолжил премьер, ожидается рост цены на землю минимум вдвое в течение первых 3-5 лет работы рынка.
Шмыгаль также отметил низкую производительность сельхозземель в Украине, ведь мораторий блокировал возможность работы с высокомаржинальными культурами и "длинными" инвестициями.
Он добавил, что мелкие и средние фермеры получат первоочередное право выкупа земли в случае продажи своего пая землевладельцем. Со своей стороны государство обеспечит агропроизводителей доступными финансовыми ресурсами для приобретения земли.
Часть этих инструментов уже работает, добавил чиновник, а часть заработает вскоре после принятия парламентом закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.
Относительно земельных аукционов Шмыгаль подчеркнул, что община получает возможность самостоятельно организовывать их и получать максимальные поступления в свои бюджеты.
"Сегодня средняя плата за аренду составляет около 7%, и успешный опыт проведения земельных аукционов предыдущих лет показал, что средняя ставка завершения таких аукционов может составлять 18% от нормативной денежной оценки земель. То есть потенциал увеличения поступлений в местные бюджеты от эффективного управления земельными ресурсами, переданными общинам, составляет до 12 млрд грн", — подытожил он.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о проведении земельной децентрализации, а также заявил, что за время моратория на продажу земли некоторые политики и бизнесмены украли у государства земли площадью почти в 2 полуострова Крым.
Напомним, Верховная Рада на заседании 18 мая поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2195, которым регулируется проведение электронных земельных аукционов.