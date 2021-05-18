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АПК 10 минут назад

Парламент разрешил продавать украинскую землю на электронных аукционах

По результатам этих торгов будет заключен договор купли-продажи, аренды, суперфиции, эмфитевзиса с победителем, предложившим наивысшую цену за участок

Фото: dtkt.ua Фото: dtkt.ua
Фото: dtkt.ua

Верховная Рада разрешила продажу земли в Украине исключительно на электронных аукционах.

Соответствующий закон №2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы" в целом поддержали 272 народных депутата.

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В частности, фракции голосовали так: "Слуга народа" — 230 за, ОПЗЖ — 0 за, "Европейская солидарность" — 0 за, "Батькивщина" — 0 за, "За майбутнє" — 0 за, "Голос" — 14 за, "Довіра" — 18 за и внефракционные — 4 за.

Этот закон позволяет продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени в интернете.

По результатам указанных торгов будет заключен договор купли-продажи, аренды, суперфиции, эмфитевзиса с победителем, который предложил наивысшую цену за участок.

Также предусмотрена автоматизация ряда процессов, например, ставок участников торгов, подачи заявок на участие, публикацию всех документов, касающихся торгов и земельных участков.

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Ранее парламент одобрил закон №2194, предусматривающий передачу земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность органов местного самоуправления. Этот документ, как и закон №2195, должны завершить в Украине земельную реформу.

Как известно, 1 июля 2021 года должен начаться новый этап земельных отношений, предусматривающий предоставление 7 млн владельцев паев возможности ими распоряжаться.

Напомним также, что еще в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский инициировал изменения в Конституцию, которые бы прописывали, что одной из основ местного самоуправления в Украине является земля. Однако уже в январе 2020 года законопроект был из парламента отозван.

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