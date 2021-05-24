Зеленский подписал закон о передаче госземель местным общинам

Президент Владимир Зеленский в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Земля" подписал закон об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (номер соответствующего законопроекта — 2194), который Верховная Рада приняла 28 апреля.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент подчеркнул, что документ, который он подписывает, в корне меняет землеустройство и фактически является "земельной Конституцией" Украины.

"Это закон, который забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он никогда в своей жизни даже не видел. Он окончательно возвращает общинам право распоряжаться своими землями. Закон, который четко закрепляет, что покупать и продавать землю могут только украинцы", — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Рада приняла ключевые законы, включая этот, необходимые для старта рынка земли, "преодолев яростное сопротивление и тысячи поправок — законодательного спама от отдельных политических партий".

Согласно принятому документу, земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения ее функций) передаются в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

Органы местного самоуправления получили полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности и утверждению детальных планов территории за пределами населенных пунктов.

Кроме того, полномочия по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель предоставлены областным администрациям и исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов.

Также президент напомнил, что Рада приняла закон о внесении изменений в законодательство относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы (законопроект №2195), который вводит электронные аукционы по купле-продаже земли.

"Это гарантия наполнения местных бюджетов, возможность каждого украинца принять участие в аукционе и начать свое фермерское хозяйство", — отметил глава государства.

В то же время его пресс-служба о подписании последнего закона не сообщает. Нет такой информации (или хотя бы информации о передаче закона на подпись Зеленскому) и на странице документа на сайте парламента.