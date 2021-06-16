Кабмин решил, как нотариусы будут проверять покупателей сельскохозяйственной земли

Кабинет министров утвердил правила для нотариусов, которые будут проверять тех, кто покупает землю.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 16 июня.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что земельная реформа — одна из важнейших реформ на пути развития рыночных отношений и создания новых конкурентных рынков. По его словам, правительство и Верховная Рада ввели ряд предохранителей от злоупотреблений на рынке. Например, землю смогут покупать только физлица и не больше 100 гектаров в одни руки.

"Сегодня правительство утвердило четкий порядок проверки покупателя земли со стороны нотариусов. В частности, проверки имеющейся у покупателя земли, чтобы не было превышения установленных лимитов. Проверка будет проходить в нескольких реестрах, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость процесса", — также отметил Шмыгаль.

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Народный депутат из фракции "ЕС" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале опубликовал правила проверки. В частности, нотариусы будут устанавливать, кто является покупателем земельного участка с/х-назначения, а также подпадает ли он под действие санкций и есть ли у него гражданство государства-агрессора.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что в течение первых 3-5 лет работы рынка земли цена на нее возрастет минимум вдвое, а местные бюджеты от управления земельными ресурсами смогут увеличить поступления на 12 млрд грн.

"Около 7 млн украинцев, имеющих в собственности земельные участки, последние 20 лет не могли законно продать свои земли, а также не получали справедливую стоимость аренды, которая в Украине в несколько раз ниже, чем в других странах Европы", — заявил глава правительства.

Шмыгаль также отметил низкую производительность сельхозземель в Украине, ведь мораторий блокировал возможность работы с высокомаржинальными культурами и "длинными" инвестициями.