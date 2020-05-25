Большие споры: открытие рынка земли увеличит количество претензий в агросекторе

Такие меры, по словам министра юстиции Дениса Малюськи, вызваны намечающимся внедрением земельной реформы. Он прогнозирует, что снятие моратория на продажу земли вызовет у многих желание поменять незаконными способами условия пользования землей, которая ранее была сдана в долгосрочную аренду.

Количество жалоб относительно незаконных операций с земельными участками, по данным Минюста, увеличивается уже сейчас. Согласно статистике Всеукраинской аграрной рады, в течение 2019 года на предприятия, которые являются ее участниками, было совершено 65 рейдерских атак: 19 случаев удалось "отбить", 46 — предупредить.

Обеспечить защиту имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвратить противоправное поглощение и захват предприятий в аграрном секторе, решить другие скользкие вопросы в сфере регулирования земельных отношений должен помочь и принятый парламентом в конце 2019 года Закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству".

Особое внимание рейдеров к аграрному бизнесу, по словам адвоката ЮК Pavlenko Legal Group Ирины Столярчук, вызвано его прибыльностью, быстрой окупаемостью и невысокой осведомленностью людей, работающих на земле, с юридическими тонкостями эффективного противодействия таким захватам, особенно на первых его этапах. Отметим, что АПК входит в четверку наиболее успешных отраслей Украины.

Юристы называют три способа рейдерского захвата агробизнеса:

грубый физический захват объектов бизнеса (черное рейдерство);

договоренность с правоохранительными или контролирующими органами (серое рейдерство);

получение судебных решений о взыскании задолженности или признание права собственности.

"Приобретение" судебного решения, как отмечают в ЮК, является наиболее популярным способом преступного захвата предприятия, поскольку он максимально приближен к законному.

"Приобретение" судебного решения является наиболее популярным способом преступного захвата предприятия, поскольку он максимально приближен к законному.

Юристы советуют предпринимателям идти на опережение и разрабатывать превентивную систему защиты, позволяющую не только оперативно реагировать на действия рейдеров, но и делающую невозможным возникновение подобных ситуаций. Они рекомендуют:

отслеживать информацию о своей компании и ее активах в Едином государственном реестре судебных решений, на сайте судебной власти или через электронный кабинет в системе "Электронный суд" на предмет наличия подозрительных, необоснованных исков, иных посягательств со стороны третьих лиц;

отслеживать в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, Реестре права собственности и Реестре ипотек информацию о подозрительных арестах, других регистрационных действиях по регистрации прав на недвижимое имущество, об обременении в отношении недвижимого имущества, которое принадлежит или находится в пользовании предприятия;

сделать дубликаты учредительных документов и документов, удостоверяющих право собственности на активы, или их нотариальных копий и разместить их в банковской ячейке;

избегать подозрительных и недобросовестных контрагентов, просрочки оплаты по кредитным договорам и отслеживать уступку прав требования по таким договорам для третьих лиц;

четко предусмотреть права и обязанности участников, акционеров (в частности, путем доработки устава или подписания соответствующего корпоративного договора);

четко выписать полномочия директора, а также установить определенные ограничения относительно принятия им решений и заключения сделок (в частности, об отчуждении и обременении имущества, распоряжении денежными средствами и т. д.).

Если рейдерский захват все же случился, юристы советуют пострадавшим сразу же обращаться в Коллегию по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации, территориальных органов Минюста, которая начала работать с 9 января 2020 года, в Офис противодействия рейдерству и в суд.

Внепроцессуальными инструментами противодействия рейдерству юристы называют:

особенности сотрудничества со СМИ и формирование положительной репутации;

возврат имущества через сотрудничество с новыми номинальными держателями утраченных активов;

обращение за помощью к профильным общественным организациям, антирейдерским офисам, народным депутатам и т. п.

Вместе с тем защита от незаконного захвата и противостояние рейдерам может быть эффективной только при условии привлечения квалифицированных юристов и адвокатов.