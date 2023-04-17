Мінна небезпека: у розвідці Британії назвали найбільш постраждалі регіони в Україні

В Україні щодня продовжують надходити повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов'язані з мінами. Найбільш постраждалими регіонами є Херсонська та Харківська області – території, які раніше були окуповані Росією.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначається, з приходом весни і збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарських робіт, ризик інцидентів з мінами серед цивільного населення зростатиме.

"З початку вторгнення Росії до України було зафіксовано понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних з мінами. При цьому кожна восьма жертва – дитина. Ймовірно, для очищення України від мін знадобиться щонайменше десятиліття", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що своїм вторгненням РФ спричинила створення в Україні найбільшого мінного поля у світі. Площа замінування наразі складає 250 тисяч квадратних кілометрів. При цьому в країні безупинно проводять роботи з розмінування.