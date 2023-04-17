Минная опасность: в разведке Британии назвали наиболее пострадавшие регионы в Украине

В Украине каждый день продолжают поступать сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанные с минами. Наиболее пострадавшими регионами являются Херсонская и Харьковская области – территории, которые ранее были оккупированы Россией.

Об этом сообщает разведка Британии.

Как отмечается, с приходом весны и увеличением количества людей, вовлеченных в сельскохозяйственные работы, риск инцидентов с минами среди гражданского населения будет расти.

"С начала вторжения России в Украину было зафиксировано более 750 жертв среди гражданского населения, связанных с минами. При этом каждая восьмая жертва – ребенок. Вероятно, для очистки Украины от мин понадобится не менее десятилетия", - говорится в сообщении.

Известно, что вторжение РФ повлекло за собой создание в Украине крупнейшего минного поля в мире. Площадь заминирования составляет 250 тысяч квадратных километров. При этом в стране непрерывно проводятся работы по разминированию.