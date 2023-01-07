В Украине создали карту взрывоопасных территорий

В Украине создали интерактивная карта территорий, которые могут быть загрязнены взрывоопасными предметами. С ее помощью граждане могут выбрать безопасный маршрут для перемещения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает ГСЧС.

"На этой карте отображаются места, на которых уже обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них согласно имеющейся в ГСЧС информации (погрешность локализации составляет до 30 м)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС рекомендуют использовать информацию с интерактивной карты при посещении мест, где велись боевые действия.

Карту можно просмотреть по ссылке .

Напомним, 3 января два человека подорвались на оставленной врагами взрывчатке в Бериславском районе Херсонской области.