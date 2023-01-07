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В Украине создали карту взрывоопасных территорий
В Украине создали интерактивная карта территорий, которые могут быть загрязнены взрывоопасными предметами. С ее помощью граждане могут выбрать безопасный маршрут для перемещения.
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Об этом сообщает ГСЧС.
"На этой карте отображаются места, на которых уже обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них согласно имеющейся в ГСЧС информации (погрешность локализации составляет до 30 м)", - говорится в сообщении.
В ГСЧС рекомендуют использовать информацию с интерактивной карты при посещении мест, где велись боевые действия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Карту можно просмотреть по ссылке .
Напомним, 3 января два человека подорвались на оставленной врагами взрывчатке в Бериславском районе Херсонской области.