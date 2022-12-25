В Херсонской области во время разминирования погибли трое спасателей

24 декабря во время разминирования территории Херсонщины подорвались на вражеской мине и погибли три сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Житомирской области.

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Об этом сообщает ГУ ГСЧС Житомирской области.

Как отмечается, на месте подрыва погибли: Сергей Куренный – прапорщик службы гражданской защиты, водитель-сапер группы пиротехнических работ и Дмитрий Краснощеков – младший сержант службы гражданской защиты, водитель автотранспортного отделения.

По дороге в больницу от полученных травм скончался фельдшер-спасатель сержант службы гражданской защиты Алексей Сыч.

Все трое самоотверженно служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области и выполняли задачи разминирования освобожденных от врага территорий Херсонщины.

"Глубоко сочувствуем семьям, родным и близким наших боевых друзей... Из-за вражеской мины без родителей остались дочери Сергея и Дмитрия. Весь многотысячный коллектив Службы спасения склоняет в скорби головы перед Героями. Они навсегда останутся в нашей памяти патриотами своей страны" и настоящими профессионалами своего дела. Почивайте с миром, наши Герои! Не простим врагу ни одной потерянной души!", - говорится в сообщении.

Прощание с погибшими и похороны ориентировочно состоятся 27 декабря в Житомире, о чем будет сообщено дополнительно.

Напомним, трое пиротехников ГСЧС погибли 12 декабря во время проведения работ по разминированию в Константиновке Донецкой области.

Также 7 декабря во время проведения стабилизационных мероприятий в Херсонской области погибли, подорвавшись на каскаде вражеских мин, начальник Главного управления полиции в Черкасской области Михаил Куратченко и трое его коллег. Куратченко президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины.